En lo que va de 2026, hasta junio, el gobierno nacional gastó 3,7 billones de pesos en subsidios al transporte y la energía, con un incremento real del 12% en términos anuales. Y medidos de manera nominal (sin tener en cuenta los efectos de la inflación) la suba es del 48%, según el Observatorio de tarifas y subsidios de la Universidad Nacional de Buenos Aires y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas.
Suben 12% los subsidios a la energía en el país y al transporte del Amba
En términos nominales el aumento fue del 48% anual, pero si se descuenta la inflación el incremento es de doce puntos. Electricidad y gas representan casi 8 de cada diez pesos de esas ayudas.
En su Reporte de Tarifas y Subsidios se indica que para esta misma altura del calendario, en 2025 esa erogación llegaba a 3,3 billones de pesos. En cambio, en 2024 se necesitaban 7,9 billones de pesos, es decir, más del doble. El último año del gobierno nacional de Alberto Fernández terminó con un gasto en subsidios a la energía y el transporte de 14,3 billones de pesos. La reducción de esa a la actual gestión es de más de diez billones de pesos.
Otro dato relevante aportado por el Instituto Interdisciplinario de Economía Política de la UBA y el Conicet es que casi 8 de 10 pesos que la Nación gasta en subsidios corresponden a ayudas para bajar el precio mayorista de la energía eléctrica y el de boca de pozo del gas natural. En efecto, “los subsidios a la Energía representaron el 77% de los subsidios acumulados”. Prácticamente se duplicaron en términos nominales respecto del año pasado.
El gobierno nacional eligió gastar más en evitar subas aún mayores en la energía eléctrica y el gas natural y menos en el transporte. Y esa decisión es relevante para el interior del país ya que las ayudas de la Casa Rosada en trenes y ómnibus solo cubren a servicios del Área Metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires.
El informe indica que tanto en mayo como en junio no hubo devengamientos sobre el Fondo Fiduciario del Transporte que gira recursos a esos servicios para porteños y bonaerenses del Conurbano. “Los subsidios al transporte caen 39% en términos reales”.
Cammesa
Dentro de las energías, las mayores transferencias fueron a la Compañía Administradora del Mercado Eléctrico Mayorista (Cammesa) que de junio de 2025 al mes actual “crecieron 127% nominal y 71% real, reflejando el mayor costo de la energía despachada”.
Enarsa “registró un aumento del 5% nominal y una caída del 12% real” porque en esos números todavía “no se reflejan aún las compras estacionales de gas natural licuado (GNL importado en buques) para el invierno a la vez que pueden existir demoras en los devengamientos derivadas del nuevo marco normativo de importaciones”.
En la misma dirección, “el Fondo Fiduciario para el consumo de gas aumentó 328% nominal y 225% real, consolidando una expansión generalizada del gasto en el segmento energético. En sentido contrario, las transferencias al Plan Gas.Ar —que incluyen compensaciones por bonificación en el precio del gas natural— cayeron 22% nominal y 40% real a junio, atenuando parcialmente el incremento global del sector”, agrega el reporte.
Focalizados
El mismo estudio permite observar que hoy los usuarios residenciales sin subsidios cubren la totalidad de los costos (y las ganancias) de las empresas proveedoras del servicio eléctrico. En cambio, los hogares que cuentan con subsidios focalizados (lo que requiere de su registro además de ciertas condiciones de vulnerabilidad) pagan solo el 40% de sus consumos.
En cambio, el usuario residencial promedio del sistema de gas natural por redes “abona el 59% del costo de abastecimiento mientras que el 41% lo aporta el Estado”. El reporte explica que “la Resolución 23/26 establece los nuevos Precios Anuales Uniformes por distribuidora” y que, a su vez, según el Decreto 934/25 “se comienzan a aplicar las bonificaciones en el precio del gas en el mes de mayo y hasta el mes de septiembre con la bonificación extra del 25% establecida en la Resolución 111/26 y 121/26 de la Secretaria de Energía”.
Incremento
Los subsidios a la energía y el transporte representaron el 5,9% de los gastos primarios de la Administración Nacional acumulados al mes de mayo de 2026. Esto es algo más de 1 punto porcentual al observado en igual periodo de 2025.
Por otra parte, tanto en el acumulado a mayo de 2025 como de 2026 los subsidios se aplicaron en un contexto de superávit fiscal primario donde el ahorro por baja de subsidios explica gran parte de su dinámica. La reducción de subsidios en el período fue de $ 1,1 billón mientras que el superávit aumentó $3,3 billones.
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