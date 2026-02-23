Inversión en seguridad

El Gobierno de la Provincia entregó equipamiento personal a 811 nuevos suboficiales

Con una inversión de $ 33.000 millones, es la primera vez que los egresados reciben el equipamiento nuevo sin costo personal. Incluye arma reglamentaria, chaleco balístico y uniforme de fajina, lo que les permite incorporarse de inmediato a tareas operativas. Esta promoción se formó bajo el nuevo régimen de internado impulsado por el Gobierno santafesino.