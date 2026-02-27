#HOY:

Se presentaron tres oferentes para el mantenimiento, dragado y balizamiento de la hidrovía

"Todas son empresas de capitales 100% privados y de origen internacional", dijo el ministro Caputo. Las firmas estiman invertir 10 mil millones de dólares para los trabajos. Tildó el proceso como un "hito".

Los trabajos tendría una inversión de unos 10 mil millones de dólares. Foto: Fernando Nicola.Los trabajos tendría una inversión de unos 10 mil millones de dólares. Foto: Fernando Nicola.
Este viernes se confirmó que tres empresas internacionales se presentaron en la licitación para los trabajos previstos en la hidrovía Paraná - Paraguay. Así lo anticipó el ministro de Economía, Luis Caputo, a través de sus redes sociales.

"Hoy tomamos conocimiento de las ofertas presentadas para la privatización de la gestión de la Vía Navegable Troncal más importante de la región", comentó el funcionario del gobierno de Javier Milei.

"Se han presentado 3 oferentes. Todas son empresas de capitales 100% privados y de origen internacional, que están dispuestas a realizar un inversión estimada de 10 mil millones de dólares en nuestro país, para los próximos 25 años", sumó Caputo.

Transparencia

En otro fragmento de su posteo, el ministro señaló: "Hemos conformado una de las licitaciones más participativas y transparentes de la historia y esto ha sido posible gracias a un trabajo plural y compartido que contó con un respaldo amplísimo".

Y luego enumeró a quienes consideró responsables de este proceso: "Entre otros, la Sociedad Rural, la Bolsa de Comercio de Rosario, Unión Industrial Argentina, Cámara de puertos privados, agroexportadores y gobiernos provinciales; además de haber obtenido una auditoria de Naciones Unidas que garantizó transparencia y estándares internacionales".

"Este hito marca el inicio de una etapa crucial para la competitividad, los costos logísticos y la inserción internacional del comercio exterior argentino y viene a terminar con años de demoras y postergaciones. Gran trabajo de Iñaki Arreseygor, Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, y de todo el personal del organismo", cerró.

Noticia en desarrollo

