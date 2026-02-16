#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Unión
Colón
Vía Navegable Troncal

De qué se trata el órgano de control que propuso Santa Fe para la Hidrovía

A través de su ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, el gobierno santafesino elevó al Consejo de Control el nuevo esquema de supervisión antes de la licitación.

Rosario se posiciona como el foco de la propuesta. Foto: Fernando NicolaRosario se posiciona como el foco de la propuesta. Foto: Fernando Nicola
Seguinos en
Por: 

El gobierno de la provincia de Santa Fe, con el gobernador Maximiliano Pullaro a la cabeza, elevó mediante su ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, una propuesta al Consejo de Control de la Vía Navegable Troncal con tinte santafesino para la Hidrovía Paraná-Paraguay.

Mirá tambiénPara Javkin, primero Ley de Municipios y después la Ley de Coparticipación

La misma se hizo oficial el pasado jueves en la reunión constitutiva convocada por el titular de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, Iñaki Arreseygor, y realizada en Buenos Aires junto a representantes de las agroexportadoras, del negocio naval y sindicatos del sector

De qué se trata

Puccini presentó formalmente al Gobierno Nacional, previo al proceso de licitación con mira en lo privado, la creación de un Consejo Consultivo de Supervisión y Control. La propuesta de Santa Fe es que este órgano sea federal y tenga su base operativa en el sur provincial.

Mirá tambiénPullaro defendió su gestión en Santa Fe y anunció medidas para jubilados, niñez y seguridad

"Le propuse que la ciudad de Rosario, por el hub logístico que implica y su envergadura portuaria, sea la sede de este órgano de control", adelantó el domingo ante el micrófono de El Litoral. El objetivo es evitar que la fiscalización de la concesión, que se proyecta a tres décadas, quede en la nada, como ocurrió en gestiones anteriores.

Rosario es una de las ciudades no capitales que fue estudiada. La otra, Mar del Plata. Foto: Fernando Nicola.Vista aérea de la ciudad de Rosario. Foto: Fernando Nicola.

"Queremos que sea un órgano real, efectivo y con decisiones vinculantes. De esto depende el éxito de nuestras exportaciones de granos y de todo el valor agregado que Santa Fe envía al mundo", concluyó.

El esquema para que las provincias asuman el control técnico de la nueva concesión evita la creación de una estructura burocrática nacional que implique nuevos cargos y mayores costos administrativos.

El ministro insistió en la necesidad de crear un Consejo de Control pero que el nuevo organismo no debe convertirse en una superestructura administrativa y propuso que el seguimiento del dragado, el balizamiento y la ejecución contractual se realice con los equipos técnicos ya existentes en las provincias.

Gustavo Puccini analizó el impacto del acuerdo Mercosur–Unión Europea para Santa Fe.Gustavo Puccini, ministro de Desarrollo Productivo de la provincia de Santa Fe.

Santa Fe aspira a integrar las dos divisiones del organismo -al norte y al sur de Timbúes-, lo que le permitiría intervenir en la supervisión de tarifas, obras y estándares de navegación.

El argumento santafesino

Con 849 kilómetros de Hidrovía bajo su jurisdicción, 34 puertos -cuatro públicos y 30 privados- y una zona franca, Santa Fe concentra alrededor del 80 % de las exportaciones argentinas de granos.

"De los 1.500 kilómetros de esta autopista que se va a concesionar, Santa Fe tiene el 50% de participación", enfatizó el ministro Puccini en diálogo con El Litoral.

Seguinos en
Sobre el Autor

#TEMAS:
Hidrovía Paraná-Paraguay
Gustavo Puccini
Gobierno de la Provincia

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro