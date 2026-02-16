De qué se trata el órgano de control que propuso Santa Fe para la Hidrovía

La misma se hizo oficial el pasado jueves en la reunión constitutiva convocada por el titular de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, Iñaki Arreseygor, y realizada en Buenos Aires junto a representantes de las agroexportadoras, del negocio naval y sindicatos del sector
De qué se trata
Puccini presentó formalmente al Gobierno Nacional, previo al proceso de licitación con mira en lo privado, la creación de un Consejo Consultivo de Supervisión y Control. La propuesta de Santa Fe es que este órgano sea federal y tenga su base operativa en el sur provincial.
"Le propuse que la ciudad de Rosario, por el hub logístico que implica y su envergadura portuaria, sea la sede de este órgano de control", adelantó el domingo ante el micrófono de El Litoral. El objetivo es evitar que la fiscalización de la concesión, que se proyecta a tres décadas, quede en la nada, como ocurrió en gestiones anteriores.
Vista aérea de la ciudad de Rosario. Foto: Fernando Nicola.
"Queremos que sea un órgano real, efectivo y con decisiones vinculantes. De esto depende el éxito de nuestras exportaciones de granos y de todo el valor agregado que Santa Fe envía al mundo", concluyó.
El esquema para que las provincias asuman el control técnico de la nueva concesión evita la creación de una estructura burocrática nacional que implique nuevos cargos y mayores costos administrativos.
El ministro insistió en la necesidad de crear un Consejo de Control pero que el nuevo organismo no debe convertirse en una superestructura administrativa y propuso que el seguimiento del dragado, el balizamiento y la ejecución contractual se realice con los equipos técnicos ya existentes en las provincias.
Gustavo Puccini, ministro de Desarrollo Productivo de la provincia de Santa Fe.
Santa Fe aspira a integrar las dos divisiones del organismo -al norte y al sur de Timbúes-, lo que le permitiría intervenir en la supervisión de tarifas, obras y estándares de navegación.
El argumento santafesino
Con 849 kilómetros de Hidrovía bajo su jurisdicción, 34 puertos -cuatro públicos y 30 privados- y una zona franca, Santa Fe concentra alrededor del 80 % de las exportaciones argentinas de granos.
"De los 1.500 kilómetros de esta autopista que se va a concesionar, Santa Fe tiene el 50% de participación", enfatizó el ministro Puccini en diálogo con El Litoral.