Vía Navegable Troncal

Hidrovía: este viernes se abren los sobres de una licitación por 25 años

Vence el plazo para presentar ofertas por la concesión en la logística exportadora fluvial que concentra casi el 90% de las operaciones argentinas. El foco estará puesto en los pliegos, tras un proceso que incluyó una auditoría de ONU tras el fallido proceso del año pasado.