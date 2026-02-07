Hidrovía: invitaron a la provincia de Santa Fe al Consejo de Control

La provincia de Santa Fe fue invitada a participar del Consejo de Control de la Vía Navegable Troncal (VNT), dentro de la Hidrovía Paraná - Paraguay, cuyo mantenimiento, dragado y balizamiento será licitado este mes.
La Vía Navegable Troncal posee dos divisiones y en ambas se encuentra involucrado el territorio santafesino.
El ministro de Desarrollo Productivo santafesino, Gustavo Puccini, recibió el mensaje de parte de Iñaki Arreseygor, a cargo de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, a la reunión constitutiva del consejo que tendrá dos divisiones: al norte y al sur de Timbúes y en las dos estará inserta Santa Fe.
Cuando la Nación abrió a consultas el pliego licitatorio de la VNT, Santa Fe solicitó, entre otros puntos, tener voz y participación por parte de las provincias a la hora de seguir el proceso del concesionarios.
La reunión constitutiva del Consejo será el jueves 12 de febrero. El ministro Puccini asistirá en representación de la provincia y anticipó a El Litoral que insistirá en que el pliego de la licitación incluya el canal de acceso al puerto de Santa Fe.
La Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) oficializó el llamado a Licitación Pública Nacional e Internacional para la concesión de la hidrovía Paraná - Paraguay, con fecha prevista para el 27 de febrero de 2026. La medida fue publicada el martes 23 de diciembre en el Boletín Oficial mediante la Resolución 67/2025.
La normativa aprobó los pliegos de bases y condiciones que regirán el proceso para la modernización, ampliación, operación y mantenimiento del sistema de señalización y las tareas de dragado de la principal vía fluvial del país.
Se trata de un corredor estratégico para la salida de la producción argentina, ya que por la denominada Vía Navegable Troncal circula aproximadamente el 80% de las exportaciones nacionales y se concentran cerca de 60 terminales portuarias.
El tramo comprendido en la licitación se extiende desde el kilómetro 1238 del río Paraná, en el punto Confluencia, hasta la Zona de Aguas Profundas Naturales del Río de la Plata exterior, a la altura del kilómetro 239,1 del canal Punta Indio.
Además, la concesión abarca las vías del Canal Ingeniero Emilio Mitre y los ríos Paraná de las Palmas, Bravo, Guazú, Talavera y el sistema Paraná–Océano Atlántico, configurando el eje central del comercio fluvial argentino.