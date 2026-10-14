El Centro de Analítica Económica y Empresarial de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Católica Argentina (UCA) publicó el Índice de Incertidumbre Económica correspondiente a septiembre de 2026, que registró un valor de 63,4.
En septiembre, el índice de incertidumbre económica de la UCA fue el más alto del año
Trabajo, política e inflación son los temas que explican este resultado, que supera a los registros de 2025, año de elecciones legislativas nacionales. Qué efectos tiene el indicador.
Esto significa que, en promedio, por cada 10.000 palabras en mensajes económicos, se identificaron 63,4 vinculadas con incertidumbre.
Este valor constituye el más alto en lo que va del año. Para encontrar un valor superior hay que remontarse a abril del año pasado. En esa oportunidad, el índice se había incrementado notablemente luego de la modificación del régimen cambiario.
En este caso, trabajo, política e inflación son los principales temas de los comentarios que manifiestan incertidumbre económica.
Dirigido por J. Daniel Aromí, este indicador resume las opiniones económicas transmitidas por comentarios en canales argentinos de la plataforma YouTube. Análisis previos demuestran que esta metodología brinda información valiosa sobre el estado de la economía.
Las razones
De acuerdo al informe difundido por la entidad, el comportamiento del índice puede ser explicado por un conjunto de factores económicos y políticos. “Por el lado económico, en estos meses llegaron noticias negativas con respecto al nivel de actividad y la evolución de la pobreza. Con respecto a la política, se destaca la caída en la imagen del gobierno”, sintetiza.
A la hora de establecer cuáles son las preocupaciones que explican la incertidumbre económica, el centro especializado detalla que se utilizaron grandes modelos de lenguaje para clasificar los mensajes que expresan esa condición.
De esta manera, se concluyó en que las principales preocupaciones manifestadas durante septiembre son tres: trabajo (20,7%), política (19,4%) e inflación (18%).
Por debajo se ubican preocupaciones referidas a pobreza (11,9%), corrupción (8,6%) y política social (7,8%).
“La diversidad de temas que emerge de esta medición puede ser interpretada como un reflejo del complejo escenario económico en el que múltiples cuestiones deben ser contempladas”, se explica en el informe.
En otras palabras, “las mediciones sugieren que reducir la incertidumbre involucra tanto controlar la inflación, como mantener condiciones satisfactorias en el frente laboral”.
¿Por qué es importante?
El Índice de Incertidumbre Económica UCA describe las opiniones económicas transmitidas por usuarios argentinos.
La incertidumbre es un aspecto clave que impacta sobre las decisiones de consumo de las familias, la inversión por parte de empresas y las condiciones en los mercados financieros.
Un aumento de ese indicador desacelera el crecimiento económico y tiende a aumentar la desocupación. Afecta especialmente las inversiones de largo plazo, como aquellas de infraestructura y de internacionalización de empresas locales.
Al incrementar el riesgo, el incremento de la incertidumbre aumenta el costo financiero a todas las instituciones frenando su expansión.
En cuanto a la metodología propuesta, que utiliza herramientas de procesamiento de lenguaje natural, “es transparente y de fácil interpretación”. La evaluación cualitativa de los resultados “indica que este indicador provee información valiosa sobre la trayectoria de las opiniones económicas y sobre su vínculo con las cambiantes condiciones de la economía”.
Por otra parte, “análisis formales complementarios confirman que el índice anticipa información sobre los niveles de actividad económica, la confianza del consumidor y los mercados de activos financieros”.
Evolución
Si se adopta una perspectiva de largo plazo, “el índice brinda una representación inquietante de la trayectoria de la economía durante los últimos años. El valor del índice en el año 2011 fue 28,8. Es decir, de cada 10000 palabras, 28,8 estuvieron asociadas a incertidumbre.
Luego de transitar una trayectoria con tendencia ascendente, en el año 2021, el valor del indicador fue 45,9. Es decir, se produjo un aumento de un 59,6%.
Entre el año 2011 y el año 2018, el índice muestra evidentes oscilaciones. Este patrón está asociado a la “maldición de los años pares”, que es la manera en que se denominó al patrón de años eleccionarios (impares) relativamente benévolo seguidos por años pares en los que se experimentaba un empeoramiento en las condiciones económicas.
Finalmente, vale notar que el análisis empírico a través de modelos estadísticos confirma que esta metodología provee valiosa información económica. Según estos análisis, el índice es relevante para seguir la evolución del ciclo económico, la confianza de consumidor y las condiciones en el mercado cambiario.