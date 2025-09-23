Sigue abierta la inscripción para sumarse a la Policía de Santa Fe
El trámite es online a través del portal web de la Provincia y se extiende hasta al 10 de noviembre inclusive. En esta oportunidad la convocatoria es solo para hombres, por la “feminización” de la fuerza.
La tecnicatura tiene una duración de tres años, con los dos primeros de cursado presencial.
El Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia, junto con el Instituto de Seguridad Pública (Isep), informaron que continúa abierta la inscripción para la carrera de Técnico Superior en Seguridad Pública y Ciudadana, destinada a aspirantes a suboficiales de la Policía de la Provincia.
La tecnicatura tiene una duración de tres años, con los dos primeros de cursado presencial. Al finalizar el segundo año, los estudiantes obtendrán el título intermedio de “Auxiliar en Seguridad”, e ingresarán a la fuerza policial. Tras dos años de servicio activo, deberán completar el tercer año para graduarse como Técnicos Superiores en Seguridad Pública y Ciudadana.
La secretaria de Formación y Capacitación del Ministerio de Justicia y Seguridad, Georgina Orciani, sostuvo que “abrimos una segunda etapa de la convocatoria para la policía, esta vez el reclutamiento es solo para hombres que deseen cursar la carrera de Auxiliar en Seguridad Pública debido a que queda un remanente de cupos”.
En ese sentido, remarcó que “para llevar adelante el Plan de Seguridad Pública, el recurso humano es uno de los pilares fundamentales, y el Gobierno va a disponer de todos los medios operativos y logísticos para formar a la mejor policía especializada y profesional del país”.
La tecnicatura tiene una duración de tres años
Cupo masculino
La fijación de un “cupo por género” fue justificada en su momento por el ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, en la necesidad de compensar lo que estuvo sucediendo en estos últimos años con una creciente feminización del cupo total de la fuerza”.
El funcionario apoyó la decisión en el hecho de que "tiene que haber una planificación estatal (de la integración de la policía) porque hay funciones que pueden ser cumplidas indistintamente por varones o mujeres; hay otras que son preferentemente cumplidas por varones y otras por mujeres".
"En el caso de la policía – explicó-, entendemos que fue superado holgadamente todo criterio de proporcionalidad y estamos fuera de todos los estándares internacionales".
Según consignó El Litoral en un informe publicado en marzo de este año, a partir de 2021 se quebró una tendencia histórica en la composición de la policía de Santa Fe, se quebró. Hasta ese momento, la mayoría de quienes se inscribían como aspirantes para cursar la carrera en la Escuela de Policía, eran varones.
A partir de ese año se invirtió la ecuación y así se mantuvo la tendencia hasta 2025 cuando, por una intervención directa del Ministerio de Seguridad, se determinó un "cupo por género".
Continúa abierta la inscripción para la carrera de Técnico Superior en Seguridad Pública y Ciudadana
Inscripción
Los requisitos de inscripción son ser argentino, tener entre 18 y 28 años al 2 de febrero de 2026; poseer título secundario completo, registrado por el Ministerio de Educación de Santa Fe; cumplir con las condiciones de aptitudes psicofísicas requeridas, superando los exámenes correspondientes; no haber sido condenado ni estar procesado por delitos o contravenciones; no ser empleado de la administración pública nacional, provincial o municipal; no haber sido destituido, cesanteado o exonerado de la administración pública y presentar la documentación solicitada en tiempo y forma.
Las inscripciones pueden realizarse hasta el 10 de noviembre de 2025 inclusive. Los interesados deben poseer una ID Ciudadana que se obtiene registrándose en el portal oficial de la provincia. Una vez creada la cuenta, se enviará un correo electrónico para confirmar el registro, el cual debe ser validado dentro de las 24 horas.
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.