El Gobierno nacional modificó mediante un decreto de necesidad y urgencia las condiciones para transferir trabajadores del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA), en liquidación, a su reemplazante, OSFA. El traslado dejará de ser automático y dependerá de los puestos que requiera el nuevo organismo.
El Gobierno limitó el traspaso de empleados de IOSFA a la nueva obra social militar
Un DNU establece que las incorporaciones dependerán de las vacantes de OSFA. La medida se conoce en medio de reclamos gremiales por farmacias y puestos de trabajo.
El DNU 1286/2026, publicado este miércoles, reformula la reorganización iniciada en febrero. El Ejecutivo argumentó que incorporar a toda la dotación generaría un grave desequilibrio financiero, operativo y presupuestario. OSFA tiene un límite del 8% de sus recursos para gastos administrativos y de funcionamiento.
Qué pasará con los trabajadores
La conducción de OSFA, encabezada por el general de brigada Pablo Plaza, deberá definir primero las vacantes y luego seleccionar al personal. Quienes no sean transferidos permanecerán bajo la administración del IOSFA en liquidación. Los agentes de Gendarmería y Prefectura deberán regresar a sus fuerzas de origen.
Finalizada la disolución, el personal de planta permanente con estabilidad que quede en disponibilidad continuará en esa condición dentro del Ministerio de Defensa hasta su reubicación o desvinculación. La nueva prestadora cuenta con 325.000 afiliados y depende de esa cartera.
Protestas por las farmacias
La Asociación de Trabajadores realizó el martes una jornada nacional de protesta, con acciones en Santa Fe y otras ciudades, para reclamar la continuidad de las 31 farmacias propias. El gremio advirtió que hay 1.450 puestos de trabajo en juego y anunció para este jueves una marcha al Ministerio de Defensa.
OSFA sostuvo que la provisión de medicamentos continuará mediante convenios y afirmó que dispone de más de 2.000 farmacias, con el objetivo de triplicar esa cantidad. Según sus autoridades, el cambio permitirá ahorrar más de $7.800 millones para destinar a prestaciones médicas.
Deudas y liquidación
La reorganización también excluye el área de turismo: los hoteles y centros recreativos volverán a las fuerzas que los aportaron. En paralelo, Defensa anunció en octubre pagos por $8.000 millones a prestadores de 12 provincias para sostener internaciones, anestesia, estudios y laboratorios.
El organismo informó además la revisión de 21.000 solicitudes de reintegro por casi $10.000 millones y la firma de más de 500 acuerdos transitorios con prestadores. La liquidación quedó a cargo del contador Gonzalo Secchi, quien tiene plazo hasta el 4 de febrero de 2027 para completar el proceso.