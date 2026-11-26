Javier Milei afirmó este jueves 26 de noviembre que la falta de empleo es “otro relato que se cae”. En su cuenta de X, el presidente compartió una publicación de Federico Sturzenegger sobre el mercado laboral y acusó al kirchnerismo de construir “grandes relatos” sobre la situación del empleo.
Milei dijo que el desempleo estaría por debajo del 5% con una participación laboral constante
El presidente compartió un gráfico de Federico Sturzenegger que compara la medición oficial con una estimación que mantiene fija la proporción de personas que trabajan o buscan empleo.
“Si la PEA hubiera estado constante, hoy, la tasa de desempleo estaría por debajo del 5%. VLLC!”, escribió Milei. La sigla PEA refiere a la población económicamente activa, que incluye tanto a quienes tienen trabajo como a quienes lo buscan.
Qué compara el gráfico de Sturzenegger
El gráfico contrasta la tasa oficial de desempleo, representada en rojo, con una estimación en verde que supone una tasa de participación laboral constante. Esa tasa mide qué proporción de la población trabaja o busca empleo.
El valor por debajo del 5% que citó Milei corresponde al escenario hipotético del gráfico. La medición oficial calcula la proporción de personas desocupadas sobre la población económicamente activa observada en cada período.