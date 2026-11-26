FALTA DE EMPLEO: OTRO RELATO QUE SE CAE

Los kukas son estafadores que ante su incapacidad para gobernar, construyen grandes relatos con una prensa adicta a sus mentiras socialistas.

Si la PEA hubiera estado constante, hoy, la tasa de desempleo estaría por debajo del 5%.

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