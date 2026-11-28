El presidente Javier Milei volvió a cargar contra Luiz Inácio Lula da Silva y descartó participar de la ceremonia de asunción de su par brasileño, prevista para el 5 de enero de 2027. En una entrevista con CNN en Español, el mandatario argentino aseguró que no recibió una invitación y que tampoco tiene interés en que llegue.
Milei descartó asistir a la asunción de Lula y aseguró que el comercio con Brasil sigue intacto
En una entrevista con CNN en Español, el Presidente volvió a calificar de corrupto y ladrón a su par brasileño y dijo que no tiene interés en recibir una invitación para la ceremonia del 5 de enero. Sin embargo, sostuvo que las diferencias políticas no afectan el vínculo comercial entre ambos países
"Al menos no me ha invitado", respondió cuando el periodista Andrés Oppenheimer le preguntó si tenía previsto viajar a Brasilia. Ante la posibilidad de que Lula lo invitara, Milei fue contundente: "No, no tengo ningún interés que lo haga tampoco".
La conversación, grabada el viernes 27 de noviembre en la Casa Rosada, se conoció a través de un adelanto difundido por la cadena internacional. La entrevista completa está prevista para este domingo 29.
Durante el intercambio, Milei justificó su postura por los enfrentamientos que mantiene con el presidente brasileño y cuestionó sus declaraciones públicas, las de integrantes de su gabinete y lo que definió como intervenciones en la política argentina.
"Yo no miento sobre él. Cuando digo que es un corrupto, es un corrupto. Cuando digo que fue un presidiario, fue un presidiario", sostuvo.
El Presidente también acusó a Lula de haber financiado campañas negativas en su contra durante 2023 y 2025, y afirmó que el mandatario brasileño ya habría enviado personas para intervenir en el escenario político argentino de cara a 2027. Esas acusaciones fueron formuladas por Milei durante la entrevista.
Milei defendió sus críticas a Lula
En otro tramo de la conversación, Oppenheimer le señaló que calificar de ladrón a otro presidente podía interpretarse como un juicio de valor. Milei rechazó esa observación y argumentó que Lula había sido condenado en causas vinculadas con la operación Lava Jato.
"¿O que sea de izquierda lo absuelve de robar y de ser un corrupto?", respondió el mandatario argentino.
También cuestionó las decisiones judiciales que dejaron sin efecto las condenas del presidente brasileño y sostuvo que su liberación no había sido consecuencia de una demostración de inocencia.
Sin embargo, hay una precisión jurídica importante: el Supremo Tribunal Federal de Brasil anuló las condenas de Lula en 2021 al considerar que el juzgado federal de Curitiba no tenía competencia para intervenir en esos procesos. La decisión fue ratificada por el pleno del tribunal por ocho votos contra tres. No se trató de un simple recurso administrativo, como afirmó Milei.
"La relación comercial está intacta"
Más allá de las diferencias personales y políticas, el Presidente buscó separar el enfrentamiento con Lula de los vínculos económicos entre ambos países.
Consultado sobre la posibilidad de recomponer la relación bilateral, respondió: "La relación entre Argentina y Brasil está intacta. Comercialmente está intacta".
La definición tiene especial relevancia por el peso de Brasil en la economía argentina. El país vecino es uno de los principales socios comerciales y un mercado estratégico para las exportaciones nacionales, especialmente para la industria automotriz y distintos sectores manufactureros.
Según los datos del INDEC correspondientes a septiembre de 2026, Brasil ocupó el segundo lugar entre los socios comerciales de Argentina, detrás de China. En ese mes, las exportaciones argentinas hacia el mercado brasileño alcanzaron los 1.206 millones de dólares, mientras que las importaciones sumaron 1.375 millones.
El intercambio bilateral, por lo tanto, mantiene una importancia que trasciende las diferencias ideológicas entre los gobiernos.
Lula no invitará a Milei a su asunción
Las declaraciones del mandatario argentino se conocieron después de que trascendiera que el gobierno brasileño decidió no invitarlo a la ceremonia de asunción del 5 de enero, en Brasilia. La decisión también alcanzaría al canciller argentino, Pablo Quirno.
Según informó CNN Brasil, el Palacio del Planalto tomó esa determinación luego de los cuestionamientos de funcionarios argentinos al proceso electoral brasileño y de los reiterados cruces entre ambos gobiernos.
En un primer momento, después de la reelección de Lula, habían trascendido intenciones de extender una invitación a Milei como gesto para superar las diferencias políticas. Sin embargo, esa posibilidad cambió en los últimos días.
El distanciamiento también tiene una dimensión diplomática: desde agosto, las relaciones entre ambos países se mantienen a nivel de encargados de negocios, luego de que Brasil decidiera retirar a su embajador de Buenos Aires.