Tensión bilateral

Milei descartó asistir a la asunción de Lula y aseguró que el comercio con Brasil sigue intacto

En una entrevista con CNN en Español, el Presidente volvió a calificar de corrupto y ladrón a su par brasileño y dijo que no tiene interés en recibir una invitación para la ceremonia del 5 de enero. Sin embargo, sostuvo que las diferencias políticas no afectan el vínculo comercial entre ambos países