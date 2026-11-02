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En el encuentro de Casa Rosada

Milei se reunió con Argentinos por la Educación y recibió un reconocimiento por el Plan de Alfabetización

El Presidente llevó a cabo la reunión en el Salón de la Ciencia Argentina y dialogaron sobre "la necesidad de avanzar en la mejora de los aprendizajes en matemática, siguiendo el trabajo realizado en lengua".

Javier y Karina Milei con Sandra Pettovello, en el encuentro con Argentinos por la Educación. Javier y Karina Milei con Sandra Pettovello, en el encuentro con Argentinos por la Educación.
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El presidente Javier Milei mantuvo un encuentro con las autoridades y miembros de Argentinos por la Educación, quienes reconocieron el cumplimiento del compromiso asumido durante la campaña electoral en materia de alfabetización y que, según destacaron, "obtuvo resultados".

Acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, el Presidente llevó a cabo la reunión en el Salón de la Ciencia Argentina de Casa Rosada y dialogaron sobre "la necesidad de avanzar en la mejora de los aprendizajes en matemática, siguiendo el trabajo realizado en lengua".

Reforma a la ley educativa

En ese sentido, desde el Gobierno Nacional informaron que están trabajando en una propuesta por parte del Ministerio de Capital Humano, al mismo tiempo en que la ministra Pettovello planteó la necesidad de modificar el artículo 97 de la Ley de Educación Nacional para permitir la publicación de información sobre los resultados educativos de las escuelas.

La idea de esta iniciativa cuenta con el objetivo central de que las familias puedan conocer y evaluar su desempeño.

Continuidad del Plan de Alfabetización

Por último, tanto el Gobierno Nacional como Argentinos por la Educación se comprometieron a "sostener" el Plan de Alfabetización de cara a 2027 y ratificaron el trabajo en conjunto para mejorar la educación en el país.

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También participaron del encuentro el director ejecutivo de Argentinos por la Educación, Víctor Volman; el vicepresidente, Ricardo A. Torres; la secretaria, Constanza Gorleri; el tesorero, Roberto Hernán Souviron; y los vocales Karina Alejandra Stocovaz y Alejandro Martín Tamer.

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