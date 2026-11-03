#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
Este martes

Milei viaja a España para la Cumbre Iberoamericana sin reunión con el rey Felipe VI

En una visita marcada por cruces diplomáticos, el jefe de Estado asistirá a la cumbre internacional, verá al líder de VOX y no tendrá contacto con la Corona.

Javier Milei en España el 21 de octubre, pocos días atrás. REUTERS/Alejandro Martínez VélezJavier Milei en España el 21 de octubre, pocos días atrás. REUTERS/Alejandro Martínez Vélez
+ Agregar El Litoral en
Por: 

En el marco de un viaje oficial marcado por las recientes fricciones políticas con el gobierno local, el presidente Javier Milei partirá este martes a las 23:00 (hora argentina) con destino a España para participar de una nueva edición de la Cumbre Iberoamericana, que se desarrollará en Madrid entre el 4 y el 5 de noviembre.

Mirá tambiénEl gobierno nacional aseguró que Argentina está preparada para cualquier resultado electoral en EE.UU

Uno de los datos políticos más salientes del itinerario del jefe de Estado es la ausencia de una audiencia o encuentro bilateral con el rey Felipe VI, máxima autoridad del Estado español. El pedido del Gobierno no encuentra eco, dada la mala relación que Milei mantiene con el jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez.

Argentina's President Javier Milei departs after delivering a speech at the New Economy Forum in Madrid, Spain, October 21, 2026. REUTERS/Alejandro Martinez Velez REFILE – CORRECTING TYPO IN BYLINE.Javier Milei en España el 21 de octubre, pocos días atrás. REUTERS/Alejandro Martínez Vélez

La relación diplomática entre ambos países atraviesa turbulencias tras las recientes declaraciones del mandatario socialista, quien volvió a cuestionar al economista por permitir la injerencia de potencias extranjeras en el diseño de sus políticas.

El itinerario del viaje oficial

De acuerdo con el cronograma informado por la Casa Rosada, tras despegar este martes por la noche, la comitiva presidencial realizará el miércoles 4 a las 08:30 una escala técnica en Las Palmas de Gran Canaria, donde el mandatario será recibido por el cónsul argentino Luis María Sobrón. Media hora más tarde, reanudará el vuelo hacia la capital española y se prevé su arribo a Madrid para las 13:00.

Mirá tambiénCaputo anunció medidas para aliviar la deuda de las Pymes

Durante su primera jornada en suelo madrileño, el jefe de Estado mantendrá a las 18:30 (hora argentina) un encuentro de carácter político con el titular del partido VOX, Santiago Abascal, consolidando su vínculo con el espacio opositor español.

Vale destacar que el presidente estuvo en España entre el 19 y el 21 de octubre y no logró reunirse con el dirigente español a pocas semanas de las elecciones para renovar el Poder Ejecutivo, previstas para el 29 de noviembre.

Leader of the far-right VOX party, Santiago Abascal, questions Spanish Prime Minister Pedro Sanchez at the parliament over corruption cases surrounding his Socialist Party, in Madrid, Spain, June 24, 2026. REUTERS/Violeta Santos MouraSantiago Abascal. REUTERS/Violeta Santos Moura

Las actividades multilaterales se concentrarán el jueves 5 de noviembre desde las 05:00, momento en que Milei participará de la Sesión Plenaria de Jefes de Estado y de Gobierno en la Galería de las Colecciones Reales.

Cronograma del vuelo de regreso

Concluida la sesión, el vuelo oficial ARG-01 emprenderá el regreso a la Argentina a las 17:00 y realizará una nueva parada técnica en Canarias antes de tocar suelo argentino el viernes 6 a las 07:30.

+ Agregar El Litoral en
Sobre el Autor

#TEMAS:
Javier Milei
España
Argentina

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro