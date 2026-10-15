El presidente Javier Milei destacó este jueves el programa económico y vaticinó que su gestión se reelegirá en las elecciones presidenciales de 2027, durante su discurso en la Cámara de Comercio de los Estados Unidos.
Milei defendió su plan económico en Estados Unidos y vaticinó su reelección en 2027
El Presidente expuso en la Cámara de Comercio sobre la desaceleración de los precios, el equilibrio fiscal y su proyección electoral para los próximos comicios.
En el marco de un nuevo viaje a Estados Unidos, el mandatario expresó: "Lo que pasa que la Argentina todavía está transitando el fin del viejo modelo y el inicio de la nueva Argentina. Los argentinos van a decidir en octubre del año que viene por continuar con este cambio. Porque el 70% de los argentinos han decidido que no quiere volver atrás".
“Tenemos confianza de que vamos a ratificar este rumbo el año que viene en las urnas y Argentina volverá a transitar el camino de la grandeza”, completó además.
Balance del ajuste y la inflación
El mandatario también destacó el ajuste fiscal de 15 puntos del PBI, según sus cálculos en seis meses, y planteó que logró reducir la inflación. "Lo hicimos respetando las ideas de la libertad, respetando los derechos de propiedad, sin expropiar a nadie y eso hoy se traduce en una inflación que viaja al 30% en minoristas y 20% en mayorista. Es decir, estamos logrando domar la inflación", sostuvo.
"En 30 meses estamos reparando los daños de 100 años y eso sí entra en la categoría de un milagro", subrayó, lo que despertó el aplauso de los presentes. En otro pasaje del discurso, el Presidente aseguró que el Poder Ejecutivo no solo gestiona y "gana elecciones" sino que se dedica a "pelear por las ideas de la libertad" que "son las que traen el progreso".
Asimismo, Milei calificó de "benefactores sociales" a los empresarios, negó problemas en el empleo tras alegar un cambio en "la composición del empleo", y respaldó el proceso "anti desregulatorio" al tiempo que reveló que no regulará la Inteligencia Artificial (IA).
"Los argentinos toman decisiones transitorias, pero una vez puestos frente a la realidad no tengo dudas de que van a elegir el camino del progreso. Las sociedades no se suicidan. Con los resultados que estamos mostrando, tengo la plena confianza de que el año que viene vamos a poder validar en las urnas este modelo", insistió el mandatario.
Sintonía e integración con Estados Unidos
Por último, Milei destacó la sitonía con Estados Unidos y contó que espera trasladar las ideas de su programa a escala internacional. "Nos estamos preparando para hacer grandes nuevamente y nos estamos integrando en las cadenas de valor con Estados Unidos para crecer de la mano del país más importante del mundo y llevar la gloria de América a todo el mundo", concluyó.