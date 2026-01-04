Javkin no llegó

En el concurrido acto de reapertura del aeropuerto internacional de Rosario se notó la ausencia de Pablo Javkin, intendente de la ciudad que da nombre a la estación que se encuentra en el límite con Funes.
El intendente rosarino se mostró días antes recorriendo la pista ya remodelada y anunciando la reapertura. Pero el día oficial estaba en un viaje personal con su esposa programado desde tiempo antes que le impidió estar en la ceremonia donde además de dirigentes políticos dieron el presente dos ministros de la Corte Suprema de Justicia, Roberto Falistocco (entonces presidente) y Daniel Erbetta.