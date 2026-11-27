A los 92 años murió Jorge Born, integrante de una de las familias más influyentes de la historia empresarial argentina. Heredero del poderoso grupo Bunge y Born, tuvo un papel destacado en el mundo de los negocios y mantuvo vínculos con la política, entre ellos con el gobierno de Carlos Menem, al que acercó el denominado plan BB.
Murió Jorge Born, el empresario que negoció con Menem y fue secuestrado por Montoneros
Heredero de Bunge y Born, tuvo un papel clave en la historia económica argentina y protagonizó uno de los rescates más costosos de la historia, tras ser capturado junto a su hermano.
Su vida también estuvo marcada por uno de los episodios más impactantes de la década de 1970: el secuestro que sufrió junto a su hermano Juan a manos de Montoneros. Por su liberación se pagaron US$ 60 millones, una cifra que hasta hoy es considerada el mayor rescate de la historia.
Una familia ligada al desarrollo industrial
Jorge Born nació en Buenos Aires y fue el tercero de una generación que llevaba su mismo nombre. Estudió en el Colegio Nacional de Buenos Aires y luego continuó su formación en la escuela de negocios de Wharton, en Estados Unidos, institución a la que también asistieron sus descendientes.
La historia empresarial de los Born comenzó en 1876, cuando Ernesto Bunge llegó al país desde Amberes y convocó a su cuñado Jorge Born. Las primeras operaciones comerciales se concretaron en 1884.
La familia llegó a la Argentina con capital y experiencia, en un contexto en el que el país se consolidaba como proveedor de materias primas. En aquellos años, cerca del 30% de las exportaciones argentinas se dirigían a Amberes.
Durante su adolescencia, Jorge Born vivió en la residencia familiar de Martínez. La casa se distinguía por su decoración de vanguardia, con muebles inspirados en la escuela Bauhaus y obras de artistas impresionistas.
Reservado y cercano a sus empleados
Quienes compartieron tiempo con Born lo describían como una persona de pocas palabras y de carácter distante. Sin embargo, también destacaban su sensibilidad hacia los trabajadores que atravesaban problemas de salud o dificultades económicas.
Guillermo Carracedo, exvicepresidente del grupo, recordó ese costado humano y señaló que Born mantenía una relación cercana con los empleados que sufrían distintas penurias.
El secuestro que transformó su vida
En septiembre de 1974, Jorge Born y su hermano Juan fueron secuestrados por Montoneros. El episodio tuvo consecuencias profundas tanto para ellos como para la compañía familiar, que trasladó su sede a San Pablo, Brasil.
Según relató Born en el libro de María O’Donnell sobre el caso, debió negociar con su propio padre el pago del rescate. Juan recuperó la libertad después de 60 días, mientras que Jorge permaneció cautivo durante 180.
A partir de entonces, su vida cambió por completo. Quienes lo conocieron distinguían entre el Born anterior al secuestro y el que surgió después, más vinculado a la política que a la actividad empresarial.
La relación con Galimberti y el negocio posterior
Una de las relaciones más llamativas de su etapa posterior fue la que mantuvo con Rodolfo Galimberti, uno de los responsables del secuestro. Born explicó que ese vínculo le permitió recuperar una parte del dinero entregado por su liberación.
Ambos llegaron a formar una sociedad junto con Jorge “Corcho” Rodríguez. La empresa se llamó Hard Communication.
El plan BB y su salida de Bunge y Born
La relación de Jorge Born con Carlos Menem tuvo un costo dentro de la compañía. El plan BB, que acercó al gobierno y que llevó a dos integrantes del grupo a ocupar el Ministerio de Economía, terminó fracasando.
Miguel Ángel Roig asumió primero, pero murió poco después de llegar al cargo. Luego lo reemplazó Néstor Rapanelli.
En ese momento, Bunge y Born tenía una fuerte presencia en distintos sectores de la economía argentina: lideraba el negocio alimenticio con Molinos, el textil con Grafa, el de pinturas con Alba y el de envases con Centenera. Además, era uno de los principales exportadores de cereales.
Tras el fracaso del plan, Born fue apartado de la conducción. La sucesión quedó en manos de Octavio Caraballo, quien separó el apellido Born de la firma, que continuó bajo el nombre Bunge.
La transformación del grupo y el legado familiar
Caraballo impulsó una reorganización que incluyó la contratación de ejecutivos profesionales. La sede se trasladó a Estados Unidos y las familias fundadoras terminaron perdiendo su participación accionaria.
Bunge mantiene operaciones en la Argentina, aunque su perfil actual está más ligado a la exportación y al procesamiento de oleaginosas que al gran conglomerado industrial que supo ser.
En el mundo de los negocios, la continuidad de Jorge Born quedó en manos de su hijo, Jorge Born IV.