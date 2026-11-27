El Tribunal Oral Federal N.º 5 terminó este viernes 27 de noviembre de leer la resolución con la que el juez federal Julián Ercolini envió a juicio la causa Los Sauces. La audiencia en Comodoro Py duró menos de una hora. La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y su hijo, el diputado nacional Máximo Kirchner, participaron de manera virtual.
Juicio a Cristina y Máximo Kirchner: cerró la lectura por Los Sauces y el lunes sigue Hotesur
El Tribunal Oral Federal N.º 5 fijó la próxima audiencia para el 30 de noviembre. Cristina y Máximo Kirchner siguieron de manera virtual la jornada de este viernes.
El juicio reúne las causas Los Sauces y Hotesur. Además de Cristina y Máximo Kirchner, entre los imputados figuran Lázaro Báez y los empresarios del Grupo Indalo Cristóbal López y Fabián De Sousa. Ercolini estuvo a cargo de la instrucción, en la que intervinieron los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques.
Qué objetaron las defensas en Los Sauces
En el tramo final de la lectura se repasaron los planteos de los abogados que se habían opuesto a la elevación a juicio. Las defensas cuestionaron que hubiera pruebas suficientes para demostrar la participación de algunos de los acusados y señalaron imprecisiones en la descripción de los hechos imputados.
Ercolini sostuvo en su resolución que las medidas de investigación habían aportado pruebas suficientes para resolver la situación procesal de los imputados. También señaló que esas decisiones habían sido “avaladas por las instancias revisoras”.
Sobre las diferencias en la formulación de las acusaciones, el juez las atribuyó a la intervención de distintos juzgados, fiscales y querellas a lo largo del expediente. A su entender, las variaciones de redacción y de interpretación no constituían una incongruencia que afectara el proceso.
Qué investiga el tramo Hotesur
La Fiscalía sostiene que la actividad hotelera de la familia Kirchner se habría utilizado para lavar activos. Según la acusación, parte de esos fondos habría provenido de la adjudicación irregular de obra pública vial en Santa Cruz a empresas de Báez. La investigación examinó los vínculos de esas firmas con Valle Mitre, la gerenciadora de los hoteles.
Uno de los pagos examinados fue el de una constructora del grupo Báez que contrató 20 noches en una habitación doble del Hotel Alto Calafate en julio de 2010. La empresa pagó $786.227,75 por el alojamiento de personal. Según el requerimiento fiscal, las obras en las que debían trabajar se ubicaban a entre 391 y 472 kilómetros del hotel.
Cómo seguirá el juicio
Tras concluir la lectura por Los Sauces, el presidente del tribunal, José Michilini, dispuso un cuarto intermedio hasta el lunes 30 de noviembre. En la próxima audiencia comenzará la lectura de las acusaciones de la Fiscalía y de la Unidad de Información Financiera, que interviene como querellante.
El tribunal también hizo lugar al pedido de algunos defensores y autorizó a los imputados que llegaron a juicio únicamente por Los Sauces a ausentarse durante la lectura de la acusación por Hotesur.