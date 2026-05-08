GGT vs gobierno nacional

La Justicia argentina levantó la cautelar que suspendía artículos de la Ley de Modernización Laboral

La jueza federal Macarena Marra Giménez dejó sin efecto la medida cautelar que frenaba 81 artículos de la Ley 27.802 al considerar que el fuero laboral era incompetente y que el planteo requiere un análisis de fondo incompatible con una resolución provisoria.