Romina Diez: "Karina Milei es la gran amenaza para los políticos del establishment"

La diputada nacional y presidenta de La Libertad Avanza en Santa Fe, Romina Diez, salió a respaldar con fuerza a Karina Milei.
“En esta provincia bancamos fuerte a Karina. Es la única que va a poder cambiar para siempre a la Argentina”, afirmó.
La diputada Diez sostuvo que apuntan contra ella porque fue quien logró que La Libertad Avanza se transformara en un partido político presente en todo el país. “Es quien está terminando con la casta en cada provincia”, sentenció.
Además, la legisladora de LLA señaló que el rol que le encomendó el presidente es central para el proyecto político.
“Nuestro presidente le dio la responsabilidad de llevar La Libertad Avanza a cada rincón del país. Hoy podemos competir en cualquier distrito gracias a Karina, y eso la convirtió en una amenaza para los gobernadores, que hoy son la cara más clara del establishment político. Por eso buscan destruir a Karina", concluyó la diputada.
