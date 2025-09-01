#HOY:

Agustín Pellegrini: "Tenemos la chance de darle al presidente las herramientas para consolidar el rumbo"

El candidato a diputado nacional por LLA dijo que los comicios de medio término definen si Argentina cambia para siempre y sale adelante. “Si esto pasa, Santa Fe crecerá como nunca”, sostuvo.

Pellegrini tiene 25 años, forma parte del cambio generacional que propone Romina Diez para la política santafesina.
 18:49

El primer candidato a diputado nacional de La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Santa Fe, Agustín Pellegrini, sostuvo que los comicios del próximo mes de octubre definirán el futuro de Argentina. “No es una elección más. Tenemos la oportunidad de cambiar el país para siempre”, afirmó.

Pellegrini tiene 25 años, forma parte del cambio generacional que propone Romina Diez para la política santafesina. Un recambio que el partido ya mostró tanto en las elecciones a constituyente como a concejales en toda la provincia.

“Hoy vemos un Congreso cooptado por el kirchnerismo. Solo presentan proyectos cuya esencia es tumbar al gobierno. No quieren que el país salga adelante. Solo les interesa volver al poder. Fíjate que en la otra lista está Agustín Rossi, un político que hace años que vive del Estado y fue el candidato de vicepresidente de Sergio Massa. Al kirchnerismo no le interesa todo el esfuerzo que hizo la gente en todo este año y medio, lo único que quiere es volver al poder con los mismos de siempre”, dijo el candidato libertario.

Para Agustín Pellegrini la provincia de Santa Fe no va a crecer si el país no despega. “Es una elección que nos permitirá darle las herramientas al presidente para consolidar el rumbo y avanzar con las reformas que se necesitan. Si esto pasa Santa Fe crecerá como nunca. No habrá cambios si el país no termina de despegar y todavía tenemos al kirchenismo intentando romper todo para volver al poder”, cerró.

