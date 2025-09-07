Pellegrini: "En octubre la Libertad Avanza tiene que teñir de violeta Santa Fe”

En un acto llevado adelante en la ciudad de Rosario, el primer candidato a diputado nacional, Agustín Pellegrini, dijo que la elección de medio término no será una instancia más para el país. "En octubre, la Libertad Avanza o Argentina retrocede", lanzó.
Pellegrini estuvo acompañado de la presidenta del partido en Santa Fe y actual diputada nacional, Romina Diez. "Necesitamos más legisladores en el Congreso para profundizar lo que ya empezamos. Lo vamos a lograr con la fuerza de la juventud que representa esta lista de candidatos", dijo Diez.
En un acto colmado de militantes y referentes, los libertarios coincidieron en que "es una elección que nos permitirá darle las herramientas al presidente para consolidar el rumbo y avanzar con las reformas que se necesitan. Si esto pasa Santa Fe crecerá como nunca. No habrá cambios si el país no termina de despegar y todavía tenemos al kirchenismo intentando romper todo para volver al poder”.
Tanto Pellegrini como Diez coincidieron en que "se elige entre la libertad o volver al pasado más oscuro".
De esta manera, así quedó conformada la lista de candidatos titulares a diputados nacionales por Santa Fe de La Libertad Avanza: Agustín Pellegrini,
Yamile Tomassoni, Juan Pablo Montenegro, Valentina Ravera, Germán Pugnaloni, Ludmila Radolovich, Matías Tomasi, Silvia Nardin y Fabricio Dellasanta.
