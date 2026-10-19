Para Leandro Busatto, una de las principales dificultades que atraviesa actualmente el justicialismo es la distancia entre las discusiones internas y las preocupaciones cotidianas de la sociedad.
Busatto reclama un peronismo más cerca de la sociedad y con agenda productiva
El dirigente cuestionó la distancia entre las discusiones internas y los problemas de la calle. Planteó recuperar la escucha, ampliar la convocatoria y volver a vincular al peronismo con la producción, el desarrollo y la movilidad social.
“Falta algo esencial, que es estar más cerca de los problemas de la gente y escuchar y discutir menos la problemática de los dirigentes”, afirma.
Según su diagnóstico, cuando la agenda política queda concentrada en las demandas internas de los dirigentes, el espacio pierde capacidad para interpretar lo que ocurre en la calle.
“Cuando vos estás discutiendo la agenda de los dirigentes y te ausentás de la calle, de las escuchas o de los problemas reales de la gente, es lógico que no vas a lograr conectar y es lógico que no te van a elegir”, sostiene.
Por eso plantea un proceso de escucha profunda, diseño de políticas públicas y convocatoria a sectores sociales que excedan al propio partido.
Recuperar una agenda productiva
Busatto considera, además, que el peronismo necesita volver a discutir temas que históricamente formaron parte de su identidad pero que, según su mirada, quedaron relegados. “Cuando te asocian demasiado a la pobreza y no te asocian a la riqueza, es un problema”, plantea.
En ese sentido, reclama recuperar una agenda vinculada con la producción, la generación de riqueza, el desarrollo y la movilidad social ascendente.
“El peronismo tiene que volver a retomar una agenda productiva”, sostiene.
Su planteo apunta a que la discusión sobre las condiciones de vida no quede reducida a la asistencia estatal. Para Busatto, también es necesario pensar cómo se generan las condiciones para que los sectores productivos movilicen la economía y permitan mejorar los ingresos de los trabajadores.
“La idea de que se soluciona todo desde el Estado es una idea que nosotros no deberíamos tener como primera consigna”, afirma.
No alinearse, sino construir
En su propia situación política, Busatto marca distancia de la lógica de las alineaciones internas. “No es momento de alinearse con nadie porque esa etapa de la política terminó para mí”, asegura.
Dice que no pretende concentrarse en discutir qué lugar ocuparía en una lista dentro del Partido Justicialista. Su apuesta, afirma, pasa por construir una propuesta colectiva con otros sectores y partir de los problemas concretos de la ciudad.
“No me van a encontrar ahí”, dice sobre una eventual discusión interna por lugares en una lista.
En cambio, plantea como desafío lograr que el espacio político que integra vuelva a convertirse en una opción para una mayoría de santafesinos.
Una construcción para la ciudad
Su recorrido de los últimos meses, explica, tiene justamente ese objetivo: escuchar, reunirse y elaborar propuestas sobre los problemas concretos de Santa Fe.
Menciona cuestiones históricas como la basura, el transporte público, el estacionamiento medido y los baches, pero también plantea incorporar nuevas agendas: movilidad sustentable, digitalización del Estado y una mayor inserción de Santa Fe en el mundo.
En ese marco, evita cerrar por ahora una definición personal sobre candidaturas.
“Me lleva a tratar de ser parte de una construcción que tenga una propuesta política para la ciudad”, explica. Y agrega que después se discutirán los nombres propios y si él será uno de ellos o hará un aporte desde otro lugar.
El desafío de reconstruir al peronismo
Para Busatto, el problema del justicialismo santafesino también tiene una dimensión interna. Considera que el proceso posterior a 2023 dejó heridas que todavía no terminaron de cicatrizar y que eso dificulta construir una alternativa provincial competitiva.
Sin embargo, observa señales en distintos municipios y destaca la aparición de dirigentes y espacios jóvenes que permiten pensar en una reconstrucción desde abajo.
Su mirada, en definitiva, parte de una idea más amplia: recuperar una identidad política que no se limite a las discusiones partidarias y que pueda volver a vincularse con una sociedad que cambió.
Desde Santa Fe, plantea, el peronismo también debería contribuir a reconstruir una Argentina federal, productiva y con mayor desarrollo en el interior.
“La idea de una patria más federal, con un perfil más productivo y con arraigo” aparece, así como parte de la discusión que Busatto pretende impulsar en esta nueva etapa.