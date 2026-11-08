Pronunciamiento histórico y dividido

La Corte dejó firme una condena por delitos de lesa humanidad

El Tribunal confirmó la pena de diez años de prisión para un ex gerente de Ford Motor Argentina, como partícipe necesario de crímenes durante la última dictadura militar. La mayoría se conformó con el voto de Rosatti y dos conjueces, la disidencia de Rosenkrantz y abstención de Lorenzetti.