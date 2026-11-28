La idea de que en las escuelas haya contenidos curriculares obligatorios que se ocupen de enseñar a los alumnos qué significa tomar una deuda, de cualquier tipo, quedó fuera de las prioridades de la Cámara de Senadores para terminar el año.
Queda para 2027 el proyecto de ley sobre educación financiera
La iniciativa quedó atada a los posibles contenidos de una futura Ley de Educación, que también podría llegar a ser parte de la agenda legislativa del año próximo.
El tema que se discute desde marzo de 2025, cuando ingresó un proyecto de ley del Senador Rodrigo Borla, que se adjuntó a otros expedientes de sus pares Ciro Seisas, Armando Traferri y Rubén Pirola, recibió el pasado jueves 26 una preferencia para la próxima sesión, lo que implica pasar a 2027.
La Cámara alta votó en su en la última sesión del período ordinario ordenar de ese modo su agenda y postergar la cuestión que sin embargo ya había logrado ser aprobado dos veces, tanto en ese cuerpo como en Diputados, pero con modificaciones de por medio.
El expediente 52.001 volvió en revisión y estaba listo para su tratamiento en el cuadernillo de los asuntos entrados.
Al texto, que el 27 de noviembre de 2025 por unanimidad había aprobado la Cámara alta, los diputados lo trataron un año después y le hicieron cambios con una aprobación por mayoría –en votación dividida y con un álgido debate- el 19 de noviembre de 2026.
En la Cámara baja, sectores de derecha y ultra derecha rechazaron la iniciativa que sin embargo había sido mucho antes presentada por la diputada de Somos Vida, bajo otros parámetros.
La idea de que la educación financiera tenga “perspectiva de género” fue duramente criticada por los bloques celestes que en parte responden a esa legisladora que sostuvo que el Senado debió haber tratado y aprobado su proyecto que data de 2020.
Fue el senador Borla quien trajo al reciento del Senado el “importante debate” que tuvo lugar en Diputados, donde también se celebró una interesante audiencia sobre el tema que contó con expertos y entidades interesadas en la problemática, muy vinculada a las de la ludopatía en jóvenes y niños.
Preferencia
El senador que preside la bancada de Unidos dijo que se acordó con el ministro de Educación, José Goity, “no condicionar” el debate en torno a una futura Ley general de Educación (Santa Fe no la tiene) con la iniciativa referida a saber cómo enfrentar al sistema financiero formal y otros mecanismos informales fuera de la ley.
Como en cada oportunidad en que el tema pasó por sus manos, Borla recordó que son cuatro expedientes unificados los que están con estado parlamentario (por ahora) en la Legislatura. “Tuvimos una conversación con ministro de Educación y como se debe crear una futura Comisión que intentará redactar una futura Ley de educación, no queremos entorpecer su labor”, explicó.