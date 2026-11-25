La Cámara de Diputados de Santa Fe votó tratar en un plenario de tres comisiones el mensaje del Poder Ejecutivo donde propone establecer un régimen integral para la prevención, detección temprana, protección, gestión y reducción del riesgo derivado de situaciones de violencia por razones de género.
Plenario de tres comisiones para una ley de prevención sobre violencia de género en Santa Fe
Es un mensaje del Poder Ejecutivo ya votado por el Senado. Desde el justicialismo hicieron llegar observaciones al texto en discusión. La declaratoria de emergencia para el tema no obtuvo los votos necesarios en comisiones.
El tema tiene tratamiento preferencial para este jueves en lo que será la última sesión del período Ordinario de Legislatura y donde serán sancionadas algunas leyes por acuerdo entre cámaras.
El mensaje del Ejecutivo sobre violencia de género será considerado este jueves por las comisiones de Género, Mujeres y Diversidades; de Presupuesto y Hacienda y de Asuntos Constitucionales y Legislación General. Allí convergen además de la iniciativa de la Casa Gris ya votada por el Senado, otros tres proyectos presentadas por las diputadas justicialistas Lucila De Ponti, Celia Arena, Alejandra Rodenas y Sonia Martorano.
En tanto, proyectos para declarar la emergencia en el sector no lograron las firmas necesarias en el ámbito de la comisión de Género y no llegarán al recinto.
El tratamiento del tema coincide con la semana en que se conmemora el día internacional para la eliminación de la violencia contra la mujer y que motiva hoy marcas en distintos puntos del país, y también en Santa Fe y Rosario, entre otras ciudades.
Desde las mujeres justicialistas se espera una señal clara de sus pares de Unidos acerca de la postura sobre el mensaje del Ejecutivo que propone en programa preventiva "desde una perspectiva de derechos humanos, género e interseccionalidad, que comprenda la regulación de las medidas judiciales de protección y de los mecanismos de coordinación y monitoreo, garantizando una respuesta integral, especializada, accesible y no revictimizante", dice en el artículo 1.
Diputadas socialistas, radicales y del Pro tienen algunas diferencias acerca del mensaje y en las últimas horas acercaron posiciones que se conocerán el jueves a la hora de firmar el dictamen. Entre tanto, desde el justicialismo se les hizo llegar una serie de propuestas para "mejorar y precisar alcances de la futura ley" se dijo ante EL Litoral.
Se destacó que la media sanción votada por el Senado "no define qué es violencia de género ni sus tipos y modalidades", pero entienden desde el PJ que habría que precisar la autonomía económica, la gratuidad irrestricta y la tutela de los equipos profesionales.
Para las mujeres justicialistas, también existe un vacío legal sobre el juez natural ya que el proyecto en revisión habla de juez competente. Se recordó que la Ley N° 10.160 hoy solo asigna competencia material a los juzgados de familia en violencia familiar, dejando sin juez natural predeterminado los casos de noviazgos, exparejas sin convivencia, acoso callejero o comunitario.
Se hizo notar además que la redacción deja desamparada a la víctima en su subsistencia económica a mediano plazo, consolidando la brecha tras la eliminación del programa nacional Acompañar.
"Son todos temas a resolver con buena voluntad y podemos acordar algunos cambios que mantendrán el objetivo de la ley y podrían ser aceptadas por el Senado", marcó la vocera de la bancada ante El Litoral.
Enfermería
La Comisión de Asuntos Constitucionales, ante de la reunión habitual de este jueves, recibirá a dirigentes de colegios de la Enfermería de Rosario y de Santa Fe. El objetivo de los visitantes es conversar con los diputados acerca de un proyecto ya votado por el Senado que modifica un artículo de la Ley 10819. El objetivo del texto es extender a cuatro años la duración del mandato de las autoridades de los colegios y unificar el cronograma electoral.