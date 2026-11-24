Los aplausos de la comunidad educativa le pusieron sonido y alegría a la mañana nublada de este martes, día que la Escuela de Educación Técnico Profesional N° 481 “Esteban Echeverría” esperó durante 74 años. Finalmente, la institución tiene casa propia y deja de habitar lugares alquilados o prestados. La emoción se hizo sentir desde el primer momento, cuando los alumnos vitorearon a su directora, en reconocimiento a una historia de perseverancia y resiliencia que también es la de docentes, familias, cooperadores, supervisores y generaciones de egresados.
La escuela Echeverría de Santa Fe tiene casa propia: tras 74 años inauguraron un edificio modelo
En una jornada atravesada por la emoción, el nuevo edificio de 5.500 m2 –quizá el más grande de la ciudad- abrió sus puertas en avenida Peñaloza y Almonacid, bien al norte del ejido urbano. La directora habló de “conquista colectiva” después de décadas de funcionar en espacios alquilados o prestados. La obra fue inaugurada por el gobernador Pullaro.
Fue una jornada de alegría, de esas en las que las diferencias quedan en segundo plano frente a un logro compartido. Estuvieron el gobernador Maximiliano Pullaro, el intendente Juan Pablo Poletti, el ministro de Educación José Goity, el senador por La Capital Julio “Paco” Garibaldi, diputados, concejales y la comunidad educativa. También se encontraba el ex gobernador Omar Perotti, dado que la licitación de la obra se había realizado durante su gestión y la administración actual decidió construirla.
En la esquina de avenida Peñaloza y Almonacid, en el norte de la ciudad de Santa Fe, se levantó mucho más que un edificio escolar. Son más de 5.500 metros cuadrados cubiertos, con 11 aulas y 9 talleres. El complejo suma un gimnasio semicubierto de 900 metros cuadrados, playón deportivo, además de una plaza pública que conecta la institución con el barrio. La inversión provincial superó los 22.500 millones de pesos.
“Nos invade la emoción de haber terminado una obra hermosa, magnífica”, calificó Pullaro al tomar la palabra en el acto, tras proceder al clásico corte de cintas. Y puso el acento en quienes sostuvieron el reclamo durante décadas: “Soñada por generaciones y generaciones de docentes, de alumnos, de padres, de cooperadores, de personas que pasaron por aquí y lucharon y creyeron y se motivaron e hicieron petitorios y nunca desistieron”.
El gobernador destacó que se trata “del edificio más lindo que tenemos en la provincia de Santa Fe, tal vez el más grande en un área o en un ejido urbano”, y remarcó que la escuela se merece este espacio por la historia de quienes pelearon por conseguirlo.
También repasó las obras educativas de su gestión: 54 escuelas nuevas construidas, 730 aulas en marcha y 16.000 reparaciones pequeñas y medianas en 2.700 edificios escolares. “Cuando no se roba en el Estado, la plata alcanza y la provincia puede avanzar”, espetó.
“Valió la pena, tenemos un hogar”
Uno de los momentos esperados llegó con las palabras de Sonia Suppo. La directora, visiblemente emocionada, agradeció a quienes acompañaron el proceso y, especialmente, a los estudiantes, “que habitan las aulas y dan sentido a nuestro trabajo”.
“Hoy estamos aquí frente a estas nuevas paredes y solo puedo decir: valió la pena”, expresó. Y enumeró los años de adaptación, las limitaciones físicas, económicas y anímicas y las dificultades que atravesaron para sostener la actividad educativa en edificios transitorios. “Esta obra no es solo la concreción de un sueño colectivo, sino una conquista que respalda 74 años de historia, de lucha y de pertenencia”, sostuvo.
La historia reciente también tiene números que explican la dimensión del cambio. Cuando Suppo asumió la dirección, en mayo de 2021, uno de los objetivos fue recuperar la matrícula. Después de la pandemia y de los sucesivos traslados al norte de la ciudad, la escuela había perdido el 80% de sus estudiantes y funcionaba en cinco edificios diferentes. Hoy tiene 543 alumnos entre la secundaria técnica y la formación profesional. En 2027 serán 720 y la proyección para 2028 es alcanzar los 900.
La respuesta de los chicos a su directora fue uno de los momentos más conmovedores de la jornada. Los aplausos dieron rienda suelta. No era para menos: la comunidad que durante años tuvo que acomodarse a espacios prestados empezaba a habitar, por fin, un lugar propio.
Christian Dorato, alumno de 4to año y presidente del centro de estudiantes, había anticipado el sentido de la celebración. “No estamos reunidos solamente por la inauguración de un edificio. Estamos reunidos por la inauguración de un hogar. Un hogar que, si bien tiene apenas 3 años de construcción, lleva más de 70 años de lucha”, dijo. Y añadió: “Hoy podemos estar acá, juntos, celebrando algo que durante tantos años fue un sueño y que hoy es una realidad”.
Antes también, Nilda Junco, en representación de los estudiantes de Formación Profesional, recordó que la institución “nació en mayo de 1952 como escuela profesional de mujeres, con una misión que sigue vigente: enseñar oficios, brindar conocimientos y herramientas. Es un acontecimiento histórico para nosotros”.
Plaza, avenida y mejora del transporte
El senador Garibaldi retomó esa idea y señaló que, en los discursos, nadie había hablado de ladrillos ni de metros cuadrados. “Hablaron de hogar, hablaron de personas, de historias, de luchas”, observó. Recordó que a la Echeverría la llamaban “la nómade” por los distintos lugares en los que tuvo que funcionar, y valoró que el proyecto iniciado y licitado en una gestión se haya terminado en otra.
También destacó la plaza que integra el establecimiento con el entorno: “Un espacio pensado para que los vecinos también puedan apropiarse de las instalaciones y compartirlas”. Y recordó la continuidad de la obra de avenida Peñaloza.
Por su parte, el intendente Poletti subrayó que la nueva infraestructura valoriza el norte de la ciudad y proyecta una escuela que tendrá cada vez más alumnos. En ese sentido, asumió el compromiso de estudiar mejoras en la conectividad del transporte público para facilitar la llegada de estudiantes desde distintos puntos de Santa Fe.
En el acto -que se había iniciado con un himno nacional entonado por una dupla de voz y guitarra-, los diputados José Corral, Rubén Galassi y Perotti hicieron entrega de la declaración “De interés” de esa Cámara a la directora.
Al final, entre las recorridas por las aulas, los talleres y el gimnasio, quedó la imagen de los alumnos celebrando, riendo y reconociendo a quienes sostuvieron el sueño. “La Eche”, como la llaman los chicos, ya no tendrá que repartir sus clases en varios edificios ni buscar un lugar donde sentirse en casa. Después de casi tres cuartos de siglo, tiene una dirección propia y un futuro para construir.