Día de alegría

La escuela Echeverría de Santa Fe tiene casa propia: tras 74 años inauguraron un edificio modelo

En una jornada atravesada por la emoción, el nuevo edificio de 5.500 m2 –quizá el más grande de la ciudad- abrió sus puertas en avenida Peñaloza y Almonacid, bien al norte del ejido urbano. La directora habló de “conquista colectiva” después de décadas de funcionar en espacios alquilados o prestados. La obra fue inaugurada por el gobernador Pullaro.