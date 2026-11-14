La construcción del nuevo edificio del Instituto Superior Nº 8 “Almirante Guillermo Brown”, ubicado en la intersección de Güemes y Castellanos, en la ciudad de Santa Fe, alcanzó aproximadamente un 80% de avance y atraviesa una etapa en la que comienzan a ganar protagonismo los trabajos de terminación.
Instituto Brown en Santa Fe: colocan ascensores, pisos y cerramientos en la etapa final de la obra
La construcción del nuevo edificio del Instituto Superior Nº 8, en Güemes y Castellanos de la capital santafesina, continúa a buen ritmo. Avanzan las terminaciones y comienzan a tomar forma los parasoles de la fachada. El objetivo es que esté listo para el ciclo lectivo 2027.
La obra, que permitirá trasladar a la comunidad educativa a una sede propia y especialmente diseñada para las carreras que allí se dictan, avanza con la expectativa de estar finalizada para el inicio del ciclo lectivo 2027.
“La obra viene a buen ritmo, estamos en un 80% aproximadamente”, señaló a El Litoral Marcelo Pascualón, secretario provincial de Obras Públicas de la Provincia, quien detalló las distintas tareas que se están desarrollando tanto en el interior como en el exterior del edificio.
Entre los trabajos en marcha, el funcionario indicó que se encuentran el tabicamiento de durlock para delimitar los espacios interiores, la colocación de artefactos de iluminación y las tuberías correspondientes al sistema de acondicionamiento ambiental. También comenzó la instalación de los dos ascensores que tendrá el establecimiento, fundamentales para garantizar la circulación entre los distintos niveles.
Uno de los sectores donde se registraron avances importantes es el subsuelo técnico. “Allí se realizaron tareas de impermeabilización perimetral y se están instalando los sistemas de bombeo de agua y los tanques de reserva destinados a la protección contra incendios”, detalló Pascualón.
En paralelo, comenzaron a llegar a la obra las aberturas interiores, es decir, las puertas de madera previstas en el pliego, que conformarán los cerramientos de las aulas.
La fachada toma forma
En el exterior, uno de los avances más visibles corresponde a los cerramientos de la planta baja. Allí comenzaron las tareas para completar los frentes vidriados, mientras que también se inició la colocación de las estructuras metálicas que sostendrán los parasoles, la denominada "segunda piel" del edificio.
Este sistema de protección solar es uno de los elementos distintivos del proyecto arquitectónico. Además de aportar identidad visual a la construcción, busca mejorar el confort térmico en el interior de las aulas y contribuir a una mayor eficiencia energética.
Otro de los trabajos que comenzó en esta etapa es la colocación del piso granítico en la planta baja, donde se concentrarán las áreas administrativas y de servicios, organizadas alrededor de un amplio hall de acceso.
Un edificio para 3.000 estudiantes
El nuevo establecimiento se construye en barrio Candioti, detrás de la Casa de la Cultura, y representa una de las obras de infraestructura educativa más importantes de la ciudad. El proyecto contempla una superficie de 5.510 metros cuadrados cubiertos y otros 700 metros cuadrados de galerías.
El edificio tendrá planta baja y cuatro niveles. Contará con 40 aulas: 33 destinadas al dictado habitual de clases y otras siete especiales, adaptadas a las necesidades específicas de las 13 tecnicaturas y profesorados que funcionan en la institución. En los pisos superiores se distribuirán los espacios académicos, mientras que el cuarto nivel albergará nuevas aulas, la biblioteca y un Salón de Usos Múltiples (SUM).
Ese último piso tendrá, además, terrazas accesibles y balcones que podrán utilizar estudiantes y docentes como espacios de encuentro y permanencia.
La construcción está a cargo de la empresa Cocivial S.A. y es financiada por el Gobierno de la Provincia de Santa Fe.
La nueva sede permitirá dar respuesta a las necesidades de una comunidad educativa que reúne alrededor de 3.000 alumnos y que espera contar con instalaciones adecuadas para el desarrollo de sus actividades académicas.