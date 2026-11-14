Resta un 20%

Instituto Brown en Santa Fe: colocan ascensores, pisos y cerramientos en la etapa final de la obra

La construcción del nuevo edificio del Instituto Superior Nº 8, en Güemes y Castellanos de la capital santafesina, continúa a buen ritmo. Avanzan las terminaciones y comienzan a tomar forma los parasoles de la fachada. El objetivo es que esté listo para el ciclo lectivo 2027.