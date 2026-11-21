Sobre tablas, con unanimidad y sin discursos, la Cámara de Diputados le reclamó al Poder Ejecutivo que proceda a reglamentar la Ley N° 14.437, norma que efectuó modificaciones al Código Procesal Laboral de la provincia. El reclamo apunta específicamente al capítulo dedicado al fortalecimiento del Observatorio del Sistema de Comisiones Médicas. Este Observatorio fue incorporado a la legislación santafesina por medio de la Ley N° 14.003, dictada en noviembre de 2020, y por el cual Santa Fe adhirió a la norma nacional que completó la adhesión a la ley de riesgo del trabajo.
Diputados solicitó la inmediata reglamentación del Observatorio del Sistema de Comisiones Médicas
La declaración con la petición fue impulsada por la Comisión de Asuntos Laborales, Gremiales y de Previsión. La norma fue sancionada en abril y preveía un plazo de 90 días para su puesta en vigencia. Actores empresariales, aseguradoras, gremios hicieron conocer su preocupación a legisladores.
La Ley N 14.437 introdujo modificaciones al Código Procesal Laboral de Santa Fe y a la Ley Nº 14.003, de adhesión al régimen nacional de riesgos del trabajo. Entre sus disposiciones, fortalece el Observatorio del Sistema de Comisiones Médicas Jurisdiccionales y fija pautas de transparencia y acceso público a la información que éste produzca.
Precisamente, el capítulo II de la Ley Nº 14.437 define el alcance, funciones y forma de actuar del Observatorio, estableciendo entre sus objetivos dar transparencia y control al funcionamiento de las Comisiones Médicas en el territorio provincial. Lo hace en ejercicio del poder de policía laboral de la Provincia.
Por otra parte, la ley también le impone principios de máxima transparencia y publicidad al Observatorio que debe publicar sus datos en formato accesible, junto con las metodologías y las fuentes que usa, y cualquier persona puede pedir la información no publicada por un procedimiento ágil. Además, debe elevar informes fundados a la autoridad competente cuando detecte indicios de incumplimientos, y los tribunales laborales deben enviarle las sentencias firmes que constaten irregularidades.
La ley determinó que el Poder Ejecutivo tenía un plazo de 90 días para reglamentar el capítulo sobre el Observatorio, reglamentación "que debe asegurar la trazabilidad de la información, fijar estándares mínimos de calidad y plazos de conservación de registros, y establecer un régimen disciplinario interno".
La declaración de Diputados advierte que "desde su promulgación, el 27 de abril del corriente, hasta hoy no se dictó la reglamentación de la norma. Sin ella, las funciones que la ley le asigna al Observatorio no pueden ponerse en práctica por completo".
Ante la Comisión de Laborales distintas asociaciones e instituciones de la sociedad civil vinculadas al ámbito de los trabajadores y a diversos sectores de la producción económica, vienen planteando que hace falta reglamentar la Ley para que se aplique de manera plena. Estos sectores sostienen que contar con datos objetivos y accesibles es indispensable para evaluar cómo funciona el sistema y los procedimientos alcanzados por el régimen de riesgos del trabajo.
"Reglamentar la ley permitiría aplicar sus disposiciones de manera completa y uniforme, dar seguridad jurídica a quienes intervienen en los procedimientos y contar con datos objetivos para evaluar los efectos de la reforma", afirma el proyecto en los fundamentos.
La Comisión de Asuntos Laborales es presidida por el socialista Joaquín Blanco aunque firmaron los once integrantes del grupo donde están los radicales Silvana Di Stefano y Martín Rosúa; los socialistas Sergio Rojas y Mariano Cuvertino; las justicialistas Celia Arena y Lucila De Ponti más Carlos del Frade (FAS), Astrid Hummel (Pro), Juan Domingo Argañaraz (Inspirar), y Beatriz Brouwer (Somos Vida).
Perotti
El diputado Omar Perotti propició la declaración exponiendo "el beneplácito por la finalización de las obras de remodelación integral de la avenida Jorge Newbery de la ciudad de Rosario" que se realizó este viernes.
La obra inaugurada comprende la duplicación de calzada, la construcción de un nuevo puente sobre el Arroyo Ludueña y la renovación de la rotonda y del acceso al Aeropuerto Internacional Rosario Islas Malvinas.
La minuta impulsada por el ex gobernador destaca la relevancia de esta intervención para la conectividad y el desarrollo de la región, "así como la importancia de la planificación y la continuidad de las políticas públicas, que permiten sostener y dar concreción a proyectos estratégicos a lo largo del tiempo, consolidando la obra pública como una verdadera política de Estado".
Los trabajos habilitados este viernes fueron iniciados en la gestión que condujo Perotti y en la minuta fue acompañado por los cuatro integrantes del gabinete que hoy son diputados: Celia Arena, Marcos Corach, Sonia Martorano y Walter Agosto.
Gobernador Crespo
La Cámara de Diputados, votó con reformas y remitió en revisión definitiva a Senado, un proyecto para transformar el actual juzgado de Circuito de la localidad de Gobernador Crespo, dpto San Justo, en juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Civil, Comercial y Laboral.
El tema fue iniciado por el senador por ese departamento, Rodrigo Borla y que deberá completar la sanción tras algunas reformas de forma que hizo Diputados.
Además de disponer los cambios en el mapa judicial del norte santafesino, el texto deja en manos de la Corte Suprema de Justicia la disposición de medidas para dotar de recursos humanos y materiales al nuevo juzgado.