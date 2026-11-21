Unánime reclamo al Poder Ejecutivo

Diputados solicitó la inmediata reglamentación del Observatorio del Sistema de Comisiones Médicas

La declaración con la petición fue impulsada por la Comisión de Asuntos Laborales, Gremiales y de Previsión. La norma fue sancionada en abril y preveía un plazo de 90 días para su puesta en vigencia. Actores empresariales, aseguradoras, gremios hicieron conocer su preocupación a legisladores.