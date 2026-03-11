En el Senado de Santa Fe

El oficialismo y el PJ buscan acuerdos para avanzar con la Ley Orgánica de Municipios

Se intenta alcanzar acuerdos entre el mensaje del Poder Ejecutivo Provincial (ya modificado por la bancada de Unidos en su debate interno) y el proyecto presentado por el peronismo en la Cámara alta. Ambos tienen preferencia para este jueves 12.