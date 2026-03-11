El oficialismo y el PJ buscan acuerdos para avanzar con la Ley Orgánica de Municipios
Se intenta alcanzar acuerdos entre el mensaje del Poder Ejecutivo Provincial (ya modificado por la bancada de Unidos en su debate interno) y el proyecto presentado por el peronismo en la Cámara alta. Ambos tienen preferencia para este jueves 12.
Todo indica que este jueves 12 de marzo la Cámara alta tratará el mensaje del Ejecutivo sobre régimen municipal, con modificaciones hechas por el oficialismo y , si de llega a un consenso con la oposición, aportes del peronismo.
Con el norte de poder darle media sanción este jueves 12 de marzo, la mayoría en la Cámara de Senadores ha intensificado los contactos con sus pares en minoría para modificar la Ley Orgánica de Municipios, bajo los mandatos de la nueva Constitución de Santa Fe.
La propia reforma de 2025 y el espíritu que primó en su convención obligan a ambos actores políticos a extremar las conversaciones para crear el mayor consenso posible sobre una norma que cambia la vida política en los gobiernos de cada una de las poblaciones santafesinas.
En pocas palabras, el bloque del PJ que lidera el senador por Las Colonias, Rubén Pirola tiene en sus manos el texto que finalmente acordaron antes los partidos políticos que integran Unidos para Cambiar Santa Fe. El proyecto del peronismo, en tanto, no recibido modificaciones desde su presentación.
Rubén Pirola lidera el bloque del PJ en el debate por la Ley de Municipios. Foto: Flavio Raina
En la bancada que preside el senador Rodrigo Borla (UCR-San Justo) se ha trabajado hasta unas pocas horas atrás el acuerdo interno con otros sectores políticos del partido de gobierno, y se la logrado un texto que tiene también el visto bueno del socialismo y otras fuerzas del oficialismo con representación parlamentaria.
Ahora es el turno de cotejar ambos textos y, si es posible, llegar a una redacción en común. Se trata de una tarea compleja que tanto exige discusiones técnicas como definiciones políticas. Y precisamente para que no haya sorpresas sobre hasta qué punto ceder en aras de tener más apoyos, en la tarde de este miércoles 11 habrá más reuniones de legisladores comprometidos con la gestión de Maximiliano Pullaro con funcionarios del gobierno, en la Casa Gris.
La reforma constitucional de 2025 impulsa el nuevo régimen municipal.. Foto: Carolina Niklison
De ambas bancadas hay señales en favor de obtener un texto común, pero también se coincide en las dificultades para llegar a esa síntesis, al menos para la votación en general. El tema de la figura del vice intendente como un nuevo cargo electivo tiene detractores y defensores, pero también quienes imaginan soluciones alternativas para que esa responsabilidad recaiga sobre uno de los concejales del oficialismo.
Escucha
Los dos espacios políticos han participado de reuniones con intendentes y presidentes comunales de diferentes partidos desde fines del año pasado, para escuchar sus posiciones sobre las reformas a llevar a cabo. La novedad más relevante dispuesta por la nueva Carta Magna es que se habilita el régimen municipal autónomo y que en el futuro no habrá más comunas. Serán todos municipios de diferentes categorías, según su número de habitantes. La coparticipación de los impuestos y los mecanismos para la autonomía municipal también forman parte de la discusión.