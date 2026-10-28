El ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, se habría descompensado este miércoles en Catamarca durante su viaje junto a Javier Milei.
Caputo se habría descompensado en Catamarca y regresa a Buenos Aires junto a Milei
El ministro de Economía sufrió los efectos de la altura en el noroeste argentino. Los altos funcionarios nacionales debían completar su viaje este miércoles en Salta.
Toto Caputo sufrió, según fuentes cercanas, los efectos de la altura noroeste argentino, lo que provocó la interrupción de la mini gira del gobierno nacional por esta región del país.
El incidente obligó al adelanto del regreso de Milei y sus funcionarios a la ciudad de Buenos Aires.
La agenda preveía la partida de la comitiva rumbo a Salta hacia el mediodía, para concretar el vuelo de regreso con aterrizaje estimado a las 14:10 horas en la Aerostación Militar del Aeroparque Metropolitano.
La agenda previa
El mandatario encabezó una visita a la provincia de Catamarca para participar de la inauguración de las nuevas plantas de producción de carbonato de litio de la firma Rio Tinto.
De acuerdo con el cronograma oficial, el jefe de Estado partió hacia Catamarca este martes a 17:00, y su arribo a la provincia se dio aproximadamente a las 18:50, donde fue recibido por el gobernador Raúl Jalil mediante un cordón de honor. Un mandatario con sintonía con la administración libertaria.
Las actividades centrales se concentraron el miércoles 28 a las 08:00, el Presidente y su comitiva se trasladaron en una aeronave Hércules hacia el salar del Hombre Muerto. Una hora más tarde, llegaron al complejo de Rio Tinto, donde se dio un recibimiento formal por parte del director ejecutivo global de la compañía, Simón Trott, y el gerente general en el país, Ignacio Costa.
El otro supuesto incidente
La Libertad Avanza emitió este miércoles un comunicado oficial para desestimar las versiones que circularon sobre un supuesto incidente violento contra Javier Milei a su llegada a Catamarca.
esde el partido remarcaron que el Presidente no sufrió ningún tipo de agresión física ni golpe al momento de entrar al recinto donde encabezó su actividad institucional y partidaria.
El escrito buscó frenar las versiones difundidas en las últimas horas y destacó que la recepción en suelo catamarqueño reunió a más de 1.200 personas, entre dirigentes libertarios y simpatizantes que se concentraron para saludar al mandatario nacional.
El diputado nacional libertario Adrián Brizuela aseguró ante medios locales que el mandatario recibió golpes cuando ingresaba a un hotel, donde se habían concentrado militantes, simpatizantes y periodistas para recibirlo.