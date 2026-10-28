Patricia Bullrich se pronunció sobre la reelección de Luiz Inácio Lula da Silva mientras Javier Milei mantiene silencio sobre el resultado en Brasil. El contraste alimentó las lecturas sobre su posicionamiento como un eventual “Plan B” dentro del oficialismo, aunque la senadora no presentó su mensaje en esos términos.
Bullrich habló de la victoria de Lula: “La gente decide en las urnas y su voluntad se respeta”
La senadora pidió respetar el resultado en Brasil y preservar la cooperación bilateral. Su mensaje sumó una señal de perfil propio dentro del oficialismo.
“La gente decide en las urnas y su voluntad se respeta. Ese es el principio fundamental de toda democracia”, escribió la jefa del bloque libertario en X. La declaración llegó tres días después del balotaje y marcó una diferencia con la ausencia de un pronunciamiento presidencial sobre la victoria del dirigente del PT.
Una señal de perfil propio
La intervención se suma a los movimientos con los que Bullrich busca sostener protagonismo político. Antes de la elección brasileña, había afirmado que estaba preparada para ser presidenta, aunque reconoció que Milei llevaba la delantera para encabezar una eventual candidatura del oficialismo.
En ese contexto, la referencia al “Plan B” describe una interpretación sobre su proyección política y no una candidatura anunciada. Su mensaje sobre Brasil combinó el reconocimiento de la voluntad electoral con la defensa de la cooperación entre ambos países, pese a las diferencias ideológicas con Lula.
El vínculo con el gobierno brasileño
“Tenemos profundas diferencias políticas con el nuevo gobierno de Brasil, pero nuestros países comparten una historia, intereses estratégicos y enormes oportunidades de cooperación”, sostuvo. Durante la campaña, Bullrich había respaldado a Flávio Bolsonaro mediante un video grabado en portugués.
Milei también había apoyado al candidato del Partido Liberal, derrotado en la segunda vuelta del domingo 25 de octubre. Frente al silencio del Presidente tras ese resultado, la senadora explicitó su postura sobre la continuidad de los vínculos bilaterales sin abandonar su cercanía política con el bolsonarismo.
La defensa de Flávio Bolsonaro
Bullrich calificó como “una enorme elección” el desempeño de Bolsonaro y vinculó su situación judicial con una reflexión sobre la democracia. “Es importante que la democracia no sea binaria: el que gana gobierna y el que pierde va a la cárcel”, manifestó en la misma publicación.
La legisladora cuestionó además el uso de una Justicia que consideró no imparcial para eliminar a la oposición. Sus declaraciones se conocieron mientras el excandidato enfrenta una investigación por presunto lavado de activos y después de su salida de Brasil rumbo a Estados Unidos a través de la Argentina.