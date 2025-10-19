Sobremesa de Massa

Fútbol y política van de la mano siempre y el pasado fin de semana estuvo en Rosario, Sergio Massa como allegado al club Tigre que visitó a Newell's en el Parque Independencia.
Sergio Massa compartió una cena en Rosario tras el partido de Tigre. Estuvieron Giuliano, Tepp, Monteverde y Martínez, con la campaña provincial como tema central.
Fútbol y política van de la mano siempre y el pasado fin de semana estuvo en Rosario, Sergio Massa como allegado al club Tigre que visitó a Newell's en el Parque Independencia.
Pero el ex candidato a presidente del justicialismo se quedó tras el partido a una cena que coordinó su referente provincial, Diego Giuliano. En la mesa se sentaron además Caren Tepp, primera candidata a diputada de Fuerza Patria; Juan Monteverde, concejal y referente de Ciudad Futura y Oscar Martínez, otro allegado a Massa.
Por supuesto, en el centro del análisis entre costilla y matambre, estuvo la campaña electoral en Santa Fe y el futuro rol del Congreso. Massa hizo votos no solo para el triunfo de Tepp -que dio por descontado- sino para que también Martínez vuelva al Congreso.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.