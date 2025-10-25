Las discusiones que se vienen

Pullaro ratificó más cambios en la Corte y adelantó qué leyes enviará a las cámaras

El mandatario ratificó que aunque "sin violencia y de manera dialogada", los tres ministros que exceden el límite legal de edad deberán dejar sus cargos el año que viene. La nueva Ley Electoral, entre los proyectos que prometen las últimas discusiones de 2025.