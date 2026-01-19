En Santa Fe

Encuesta: Pullaro arriba, y con amplia diferencia en imagen

El relevamiento de la consultora que fue más precisa en las últimas elecciones provinciales santafesinas muestra al gobernador con un 56% de imagen positiva y un 53% de aprobación de gestión, mientras que la seguridad (31%), la obra pública (13%) y la recuperación de días de clases (10%) encabezan las políticas más valoradas.