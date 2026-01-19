Encuesta: Pullaro arriba, y con amplia diferencia en imagen
El relevamiento de la consultora que fue más precisa en las últimas elecciones provinciales santafesinas muestra al gobernador con un 56% de imagen positiva y un 53% de aprobación de gestión, mientras que la seguridad (31%), la obra pública (13%) y la recuperación de días de clases (10%) encabezan las políticas más valoradas.
Maximiliano Pullaro, gobernador de la provincia de Santa Fe. Crédito: Gobierno de la Provincia
El gobernador de la provincia de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, inicia 2026 consolidado como el dirigente con mejor imagen en la provincia de Santa Fe. Así lo indica un estudio de opinión pública elaborado por la consultora GYC Comunicaciones, la firma que mostró mayor precisión en los recientes comicios provinciales y que vuelve a ubicar al mandatario con una ventaja clara sobre el resto del arco político.
Según la encuesta, Pullaro alcanza un 56% de imagen positiva, frente a un 23% de imagen negativa, lo que lo posiciona con amplia diferencia en el primer lugar del ranking de dirigentes. En el denominado “top five” aparecen, a considerable distancia, el presidente Javier Milei, con 53% de imagen positiva y 32% negativa; Patricia Bullrich (41% positiva); Karina Milei (26%); y Amalia Granata (24%). Ninguno de ellos logra acercarse a los niveles de aceptación del gobernador santafesino.
El gobernador Maximiliano Pullaro.
La evaluación de la gestión provincial refuerza ese liderazgo. El 53% de los santafesinos aprueba la gestión de Maximiliano Pullaro, mientras que el 39% la desaprueba. En contraste, la administración nacional de Javier Milei obtiene un 44% de aprobación y un 50% de desaprobación, con un balance claramente negativo a nivel país.
Respecto de la situación económica y social de la provincia, las opiniones aparecen divididas. Un 31% de los encuestados la califica como buena o muy buena, mientras que un 36% la considera mala o muy mala; el resto la define como regular o no responde. Sin embargo, cuando se consulta por el rumbo general, la provincia muestra un saldo más favorable: el 50% considera que Santa Fe avanza en la dirección correcta, frente a un 38% que opina lo contrario. A nivel nacional, en cambio, el 51% cree que el país va por un camino incorrecto, contra un 43% que lo ve en la dirección adecuada.
Escenarios electorales
El sondeo también indaga sobre escenarios electorales hipotéticos. Ante la pregunta de si en lo inmediato hubiera elecciones a gobernador, el 53% de los santafesinos votaría por la continuidad de la actual gestión y sus políticas, mientras que el 41% se inclinaría por un cambio, un dato que refuerza el respaldo al rumbo adoptado por el gobierno provincial.
En cuanto a las políticas públicas, la seguridad aparece como el principal eje valorado por la ciudadanía. El 31% de los consultados identifica los avances en esta materia como la medida más importante del gobierno de Pullaro. Le siguen la obra pública, con el 13%, y la recuperación de días de clases, con el 10%, un indicador que refleja el crecimiento del apoyo social a la continuidad escolar. Más atrás se ubican el orden en las cárceles, la digitalización de trámites y la reducción del ausentismo laboral estatal.
Maximiliano Pullaro. Foto: Flavio Raina
En el plano económico familiar, el relevamiento muestra que el 63% de los hogares afirma que los ingresos alcanzan, aunque en la mayoría de los casos “justo y sin grandes dificultades”. En tanto, un 37% reconoce que no logra cubrir sus gastos mensuales, con distintos niveles de dificultad.
La encuesta se realizó entre el 5 y el 15 de enero de 2026, sobre una muestra de 1.921 personas mayores de 16 años en toda la provincia, con un margen de error del 3,2%. El trabajo de campo se llevó a cabo mediante entrevistas telefónicas a líneas fijas y celulares, con ponderación por sexo, edad, nivel educativo, departamento y voto anterior.