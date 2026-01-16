Seguridad penitenciaria

Pullaro afirmó que la cárcel "El Infierno" romperá definitivamente el vínculo del delito con el afuera

El gobernador supervisó el avance de la Unidad Penitenciaria N° 8, una obra inédita en el país destinada a alojar presos de alto perfil. Tendrá celdas individuales, control total y un esquema pensado para desarticular organizaciones criminales desde su núcleo.