Futuro escenario electoral

Perotti sobre el peronismo de Santa Fe: "Quebrado, nunca; revuelto, siempre"

El actual diputado provincial se mostró confiado en que el justicialismo de la provincia "tenga madurez" para definir la estrategia electoral del año que viene. Pero evitó hablar de candidaturas propias o ajenas. Participó este martes de un acto junto Maximiliano Pullaro.