El ex gobernador Omar Perotti bregó este martes porque el peronismo tenga "una actitud madura" de cara a las próximas elecciones en la provincia. Tras participar de la inauguración del nuevo edificio de la Escuela Echeverría, que se comenzó a construir durante su gestión, habló con la prensa y respondió consultas sobre su futuro político y el del PJ.
Perotti sobre el peronismo de Santa Fe: "Quebrado, nunca; revuelto, siempre"
El actual diputado provincial se mostró confiado en que el justicialismo de la provincia "tenga madurez" para definir la estrategia electoral del año que viene. Pero evitó hablar de candidaturas propias o ajenas. Participó este martes de un acto junto Maximiliano Pullaro.
- ¿Cómo se rearma el peronismo? ¿Usted va a ser candidato? - se le consultó-
- Esperemos que sí (que se rearme); esperemos que el peronismo tenga una actitud madura en relación a poder ayudar a la gente y resolver sus problemas. Las candidaturas serán para otra instancia; uno quiere ayudar y yo voy a estar ayudando, pero fundamentalmente lo que uno siente es que tiene que haber vocación de conjunto; una voluntad colectiva para poder expresar lo que muchos dicen que expresan. La gente necesita hoy un cambio; necesita mejorar, tener una expectativa de progresar… Y esto hoy no se le está dando.
- ¿Cómo lo ve al peronismo ¿Está quebrado?
- No, quebrado nunca; revuelto siempre.
- ¿Hubo reuniones en los últimos días?
- Siempre hay reuniones en política.
- ¿Cómo se ve usted para el 2027?
- Ayudando; colaborando para tratar de que se tenga la mejor estrategia y para que se pueda contribuir a un proyecto provincial con fortaleza, con resguardo del trabajo, con resguardo de la producción; que tenga proyección nacional, voluntad de expresarse nacionalmente y de cambiar ese escenario nacional.
- ¿No hay candidatura, entonces, dice usted? ¿Colaborando, pero sin candidatura?
- Colaborando... Las candidaturas, no; si se ponen primero las candidaturas, es difícil que haya acuerdo.
- ¿Se tiene que evitar las internas?
- Mire, lo que se tiene que evitar es que si tenemos un día tan importante como éste para la vida de una comunidad como es la inauguración de una escuela, no pongamos eso primero. Después en otro momento si quieren seguimos hablando (de temas político - partidarios).
- Dejó claro que no es momento de hablar de candidaturas, pero de hacerlo ¿sería siempre por dentro del peronismo o se especula con la posibilidad de ir por fuera si no cambia el manejo del partido?
- Hay mucha gente que habla de cosas desde afuera. Quizás porque las conocen. Yo no las conozco...