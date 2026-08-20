Tras las paritarias del sector público

Por decreto, trasladan aumento salarial a policías y penitenciarios de Santa Fe

Se garantiza para efectivos de seguridad y guardiacárceles, un incremento del 10,1% para el segundo semestre, que se aplicará de manera escalonada. También se reconoce una suma adicional para compensar una eventual diferencia entre la inflación del primer semestre, y los aumentos concedidos en dicho período.