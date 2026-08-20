Mediante el decreto Nro. 1655, el Poder Ejecutivo de Santa Fe trasladó al personal policial, del Servicio Penitenciario provincial y IAPIP, el aumento salarial acordado en las últimas paritarias celebradas en el ámbito de la administración pública, docentes y personal de salud. El texto lleva las firmas del gobernador Maximiliano Pullaro, y de los ministros de Gobierno, Fabián Bastía; de Economía, Pablo Olivares; y de Seguridad, Pablo Cococcioni.
Por decreto, trasladan aumento salarial a policías y penitenciarios de Santa Fe
Se garantiza para efectivos de seguridad y guardiacárceles, un incremento del 10,1% para el segundo semestre, que se aplicará de manera escalonada. También se reconoce una suma adicional para compensar una eventual diferencia entre la inflación del primer semestre, y los aumentos concedidos en dicho período.
La disposición establece un incremento del 10,1% para el segundo semestre que se aplicará de manera escalonada: un 2% retroactivo a julio; 1,8% en agosto; 1,7% en septiembre; 1,6% en octubre; 1,5% en noviembre e idéntico porcentaje en diciembre. Las mejoras se liquidarán sobre el sueldo básico y demás conceptos que integran el recibo de sueldos.
Asimismo, se garantizará que dicho incremento porcentual no represente una suma neta de bolsillo inferior a los ochenta mil pesos a partir del 1° de julio de 2026; cien mil pesos a partir del 1° de agosto de 2026; ciento treinta mil pesos a partir del 1° de octubre de 2026 y ciento ochenta mil pesos a partir del 1° de diciembre de 2026. Las mejoras serán tenidas en cuenta para el cálculo de la segunda cuota del sueldo anual complementario de 2026.
Nuevos básicos
Con esta recomposición, según el decreto, se garantiza que "ningún agente perteneciente al Escalafón del Instituto Autárquico Provincial de Industrias Penitenciarias (IAPIP) y del Servicio Penitenciario perciba una remuneración neta de descuentos de ley inferior a la suma de 1.002.833 pesos a partir del 1° de julio de 2026, y de 1.082.470 pesos a partir del 1° de diciembre de 2026. Se plantea que, en caso de resultar necesario, se liquidará una Asignación Especial Remunerativa y No Bonificable hasta cubrir la diferencia.
En el caso del personal policial, se plantea que a diciembre de 2026, el grado de director general (jerarquía máxima dentro del escalafón policial) tendrá un básico de 2.332.643 pesos, en tanto que para idéntico período, para el cargo de suboficial (jerarquía más baja en el escalafón) se plantea un básico de 172.409 pesos.
Compensación
El decreto también dispone que se otorgue una suma no remunerativa y no bonificable para el personal comprendido en los Escalafones Policial y Penitenciario, cuyos sueldos de bolsillo en el primer semestre del año 2026 hayan obtenido un incremento inferior al 17,1%.