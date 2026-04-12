El gobernador Maximiliano Pullaro tiene una molestia en la rodilla izquierda que lo tiene a mal traer desde enero cuando sintió la molestia haciendo juegos recreativos en la arena en la playa de Mar del Plata en ocasión de la presentación de los Juegos Odesur.
Salud y gestión
Con molestia en la rodilla
El mandatario provincial arrastra una afección en su rodilla izquierda desde enero, tras un traspié en las playas de Mar del Plata.
El gobernador Pullaro habló largamente con periodistas y comentó que viene atravesando un problema en su rodilla.
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Pullaro tuvo que cambiar algunos hábitos de entrenamiento por esa dificultad y que le obliga a utilizar en forma casi permanente una rodillera. Por ahora, por prescripción médica, tiene vedado el trote que era una práctica habitual en él y que incluso lo hacía en el circuito del Parque Sur. En cambio, los profesionales de la salud le permiten otro tipo de entrenamiento especialmente de musculación en el gimnasio.
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