La imagen positiva de Maximiliano Pullaro alcanzó el 52,2 % en la medición de agosto de CB Global Data. El registro representa una suba de 0,5 puntos respecto de julio y de 1,8 puntos frente a junio, cuando había marcado 50,4 %.
La imagen positiva de Pullaro subió a 52,2 % y ganó cuatro puestos en dos meses
Pullaro mejoró 1,8 puntos desde junio y alcanzó su mejor posición de los últimos meses en la medición de CB Global Data.
El ascenso se refleja también en el ránking nacional: Pullaro pasó del décimo puesto en junio al noveno en julio y al sexto lugar en agosto.
Los cinco primeros puestos fueron para Rolando Figueroa, de Neuquén, con 55,7 %; Osvaldo Jaldo, de Tucumán, con 55,1 %; Hugo Passalacqua, de Misiones, con 53,4 %; Gustavo Sáenz, de Salta, con 52,9 %, y Marcelo Orrego, de San Juan, con 52,5 %.
En los últimos cinco lugares se ubicaron Gustavo Melella, de Tierra del Fuego, con 45,2 %; Alfredo Cornejo, de Mendoza, con 45,1 %; Axel Kicillof, de Buenos Aires, con 44,2 %; Ricardo Quintela, de La Rioja, con 42,6 %, y Gildo Insfrán, de Formosa, con 40,7 %.
El relevamiento fue realizado entre el 10 y el 14 de agosto sobre una muestra de 1.080 casos en la provincia de Santa Fe.