#HOY:

Maximiliano Pullaro
Juegos Suramericanos 2026
Colón
Unión
Ranking nacional

La imagen positiva de Pullaro subió a 52,2 % y ganó cuatro puestos en dos meses

Pullaro mejoró 1,8 puntos desde junio y alcanzó su mejor posición de los últimos meses en la medición de CB Global Data.

La imagen del gobernador santafesino analizada en un extenso informe.La imagen del gobernador santafesino analizada en un extenso informe.
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google

La imagen positiva de Maximiliano Pullaro alcanzó el 52,2 % en la medición de agosto de CB Global Data. El registro representa una suba de 0,5 puntos respecto de julio y de 1,8 puntos frente a junio, cuando había marcado 50,4 %.

El ascenso se refleja también en el ránking nacional: Pullaro pasó del décimo puesto en junio al noveno en julio y al sexto lugar en agosto.

Los cinco primeros puestos fueron para Rolando Figueroa, de Neuquén, con 55,7 %; Osvaldo Jaldo, de Tucumán, con 55,1 %; Hugo Passalacqua, de Misiones, con 53,4 %; Gustavo Sáenz, de Salta, con 52,9 %, y Marcelo Orrego, de San Juan, con 52,5 %.

Santa Fe presentó su nueva flota aérea para combatir incendios.El gobernador de Santa Fe se ubica entre los primeros puestos a nivel país.

En los últimos cinco lugares se ubicaron Gustavo Melella, de Tierra del Fuego, con 45,2 %; Alfredo Cornejo, de Mendoza, con 45,1 %; Axel Kicillof, de Buenos Aires, con 44,2 %; Ricardo Quintela, de La Rioja, con 42,6 %, y Gildo Insfrán, de Formosa, con 40,7 %.

El relevamiento fue realizado entre el 10 y el 14 de agosto sobre una muestra de 1.080 casos en la provincia de Santa Fe.

El estudio completo

Agosto 2026 – Ranking Cb de Gobernadores + Ranking Federal Cb de Intendentes by El Litoral

+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google

#TEMAS:
Maximiliano Pullaro
Axel Kicillof
Gildo Insfrán
Santa Fe

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro