La gestión del gobernador Maximiliano Pullaro exhibe en Santa Fe una valoración superior a la del presidente Javier Milei, de acuerdo con un estudio realizado por Innova Opinión Pública durante abril de 2026.
Pullaro sostiene una imagen positiva del 53% en Santa Fe y deja atrás a Milei en la evaluación de gestión
El trabajo de campo realizado por Innova Opinión Pública entre el 11 y el 20 de abril de 2026 muestra que la gestión de Pullaro atraviesa un escenario más favorable que el del Gobierno nacional. La preocupación por la economía domina la agenda cotidiana, mientras que las denuncias y sospechas de corrupción aparecen como un elemento de desgaste para la administración de Javier Milei.
El relevamiento muestra una diferencia clara entre la percepción de la administración provincial y la nacional. Mientras la gestión de Pullaro alcanza una imagen positiva del 53% y una negativa del 45%, el Gobierno nacional registra una aprobación del 44% frente a un rechazo del 55%. Los datos reflejan que la evaluación del gobierno santafesino se ubica por encima de la de la Casa Rosada en uno de los principales distritos del país.
La distancia también aparece cuando se consulta por los niveles de confianza. El 47% de los santafesinos afirma tener confianza o mucha confianza en el gobierno de Pullaro, mientras que el 50% manifiesta desconfianza. En el caso de Milei, la confianza alcanza al 39% y la desconfianza asciende al 58%, configurando un escenario significativamente más adverso para la administración nacional.
La corrupción, una percepción creciente contra Milei
Uno de los datos más contundentes del estudio está vinculado con la percepción de corrupción. El 90% de los encuestados considera que existen hechos de corrupción en el Gobierno nacional. Dentro de ese universo, el 42% cree que los casos involucran incluso al presidente Javier Milei, mientras que otro 48% sostiene que existen irregularidades en distintos funcionarios, aunque sin responsabilidad directa del mandatario. Apenas el 7% considera que no hay corrupción y un 3% no tiene una posición definida.
El resultado adquiere relevancia política porque la transparencia y la lucha contra la corrupción de la “casta” constituyeron uno de los principales ejes discursivos de Milei desde su llegada al Gobierno. La encuesta sugiere que ese atributo comienza a mostrar señales de desgaste entre los santafesinos, en un contexto de creciente malestar económico y social.
El factor económico
La preocupación económica atraviesa prácticamente todos los indicadores del relevamiento. Al ser consultados sobre sus principales necesidades actuales, los santafesinos ubicaron en primer lugar la necesidad de que bajen los precios y poder llegar a fin de mes. Detrás aparecen la mejora de los ingresos laborales y la posibilidad de acceder a empleos de mejor calidad, configurando un escenario en el que las demandas vinculadas al poder adquisitivo concentran buena parte de las inquietudes ciudadanas.
La encuesta también revela señales de agotamiento frente a la situación económica. El 32% de los consultados aseguró que ya no puede esperar más una mejora de sus condiciones de vida, mientras que apenas el 16% manifestó estar dispuesto a aguardar hasta el final del mandato de Javier Milei para evaluar resultados.
El deterioro de las condiciones económicas también comienza a impactar en el respaldo político al Gobierno nacional. El 15% de los encuestados afirmó que está peor económicamente que hace un año y que dejó de apoyar a Milei. A su vez, un 20% sostuvo que su situación también empeoró, aunque continúa respaldando al Presidente. Los datos sugieren que el apoyo al oficialismo nacional conserva una base relevante, pero muestra señales de desgaste a medida que se prolongan las dificultades económicas.
La encuesta fue realizada mediante entrevistas domiciliarias presenciales a 1.771 residentes de la provincia mayores de 16 años. El trabajo de campo se desarrolló entre el 11 y el 20 de abril de 2026, con un diseño probabilístico estratificado, un margen de error de 2,39% y un nivel de confianza del 95%.