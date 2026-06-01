Gestión

Pullaro sostiene una imagen positiva del 53% en Santa Fe y deja atrás a Milei en la evaluación de gestión

El trabajo de campo realizado por Innova Opinión Pública entre el 11 y el 20 de abril de 2026 muestra que la gestión de Pullaro atraviesa un escenario más favorable que el del Gobierno nacional. La preocupación por la economía domina la agenda cotidiana, mientras que las denuncias y sospechas de corrupción aparecen como un elemento de desgaste para la administración de Javier Milei.