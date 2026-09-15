En el norte santafesino, el gobierno provincial lleva adelante diversas obras de gran magnitud, precisamente en el departamento San Cristóbal se están realizando los trabajos de ensanche de tres puentes ubicados sobre la Ruta Provincial N° 4 entre San Cristóbal y Elisa. Además, la construcción de una rotonda en la intersección de la Ruta Nacional Nº 34 y la Ruta Provincial Nº 39 en Arrufó.
Pullaro supervisó el avance de las obras viales y puentes en el departamento San Cristóbal
Los trabajos buscan reducir siniestros viales y renovar corredores estratégicos con puentes ampliados y moderna señalización. Estarían completas sobre el octubre.
Por otro lado, en los últimos días se confirmó que comenzarán los trabajos de reasfaltado de la Ruta Provincial N° 13 entre Capivara y Virginia.
Ensanche de puentes
Las intervenciones se realizan en los puentes San Antonio, Capivara I y Capivara II en el tramo que une las localidades de San Cristóbal y Elisa sobre la Ruta Provincial 4.
Este martes, el gobernador Maximiliano Pullaro junto a autoridades provinciales y locales recorrieron la etapa final de la obra del puente sobre el Arroyo San Antonio. Fue recibido por el senador Felipe Michlig y la comitiva estaba integrada por el diputado Marcelo González, el intendente de San Cristóbal Marcelo Andreychuk, el subadministrador de Vialidad Provincial de la Zona Norte Sergio Cardozo y el director de la Zona II de Vialidad Carlos Cattáneo.
El nuevo puente contará con un importante ancho con el objetivo de mejorar las condiciones de circulación y seguridad sobre dicho corredor vial.
Tal como lo adelantó Cardozo en los últimos días, el clima retrasó los tiempos estipulados, pero ya está en su etapa final el San Antonio que es el puente más importante de la zona, los 110 metros de longitud están terminados totalmente en su repavimentación, también sus ensanches. Lo que resta colocar son las barandas laterales, las luces, la pintura y la señalética. “Creo que para fin de octubre tendría que estar todo terminado para la inauguración del San Antonio, luego el Capivara I y el Capivara II que también están casi terminados. Es una obra de ingeniería, en donde se duplicó un puente y se hizo otro puente nuevo”.
El gobernador supervisó los trabajos
Esta mañana, Maximiliano Pullaro observó los avances de la obra y dialogo con el personal responsable de los mismos.
“Mucha inversión hemos hecho en obra pública, el senador, el diputado y el intendente me habían pedido que pueda venir a ver el avance de esta obra que ya le queda muy poco. Si Dios quiere a finales de octubre deberíamos estar inaugurando esta nueva traza porque realmente esto se reconstruyó. Es una obra que salva vidas como la rotonda, en la provincia de Santa Fe hay mucho tránsito de camiones y es peligroso tener puentes tan angostos, sucedieron siniestros muy trágicos y nos movilizó para que llevemos adelante esta importante inversión”.
Rotonda en Arrufó
De cero se planificó y se construyó una rotonda en el cruce de la Ruta Nacional Nº 34 y la Ruta Provincial Nº 39 en la localidad de Arrufó. Un reclamo de muchísimos años, de una importante cantidad de vecinos, en un lugar sumamente trágico donde se muchas perdieron vidas.
También en el mes de octubre se concretaría la rotonda, ya está hecha toda la carpeta asfáltica y se están colocando las luces.
Según indicó el gobernador hay rotondas emblemáticas en la provincia de Santa Fe, de 17 que había, serán 96 en total las rotondas cuando culmine su gestión.
Todos estos trabajos tienen como misión mejorar la seguridad vial en la región en rutas que son muy transitadas. “Queremos que las personas que transiten por nuestra provincia lo puedan hacer con mayores niveles de seguridad”, expresó el gobernador Pullaro.