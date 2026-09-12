Gobierno de Santa Fe

Así son los trabajos de la última etapa sobre Terraplén Garello de Santa Fe

En Colastiné Sur, la gestión del gobernador Pullaro protege un tramo de 260 metros de la defensa, reforzándola con mantas geosintéticas y bloques de hormigón. El proyecto original, licitado en 2022, no contempló la existencia de la toma de agua de ASSA y el conducto subacuático, por lo que el Gobierno Provincial tuvo que reformularlo.