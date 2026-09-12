Con el objetivo de fortalecer el sistema de defensas y su capacidad operativa para proteger a los vecinos de Santa Fe ante contingencias climáticas extremas, la Provincia avanza con las tareas en el Terraplén Garello interviniendo sobre el último tramo sur, de 30 metros, donde una toma de agua de ASSA convive con el talud que se busca reforzar.
Así son los trabajos de la última etapa sobre Terraplén Garello de Santa Fe
En Colastiné Sur, la gestión del gobernador Pullaro protege un tramo de 260 metros de la defensa, reforzándola con mantas geosintéticas y bloques de hormigón. El proyecto original, licitado en 2022, no contempló la existencia de la toma de agua de ASSA y el conducto subacuático, por lo que el Gobierno Provincial tuvo que reformularlo.
Sobre los trabajos, el ministro de Obras Públicas de la Provincia, Lisandro Enrico, expresó: “La obra del Terraplén Garello es clave para la situación de copiosas lluvias que podemos llegar a pasar. Hoy en día, superando el 85 % de ejecución, podemos decir que la obra ya cumplirá con sus objetivos principales. Pero de todos modos la Provincia está avanzando en sus últimos trabajos. Para ello, tuvimos que remover una vivienda que estaba en plena zona de obras. Estamos haciendo los trabajos hídricos que durante años los necesitaba este sector”.
“Cuando asumimos la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro, esta obra había avanzado con un proyecto que no tuvo en cuenta la toma de Aguas Santafesinas y el conducto subacuático. El pliego indicaba que previo a la ejecución de los trabajos, la toma iba a ser trasladada mediante otro contrato de obra. Por eso llegamos a un 85 % de ejecución y tuvimos que resolver esta situación para el tramo final”, siguió.
“La toma nunca se trasladó y eso nos obligó a modificar el proyecto, porque el sector comprendido aguas abajo de la toma es la zona más compleja desde el punto de vista de la configuración del escurrimiento y las erosiones asociadas”, explicó Enrico.
Ante la dificultad técnica que debió resolver el equipo de la Secretaría de Recursos Hídricos, su titular Nicolás Mijich señaló que finalmente “pudimos rediseñar el proyecto para continuar las tareas en este tramo de 30 metros del terraplén sin afectar la captación de agua, que es la principal fuente de alimentación de la planta de ASSA y abastece al 40 % de la ciudad de Santa Fe”.
“Hoy el talud del terraplén se encuentra significativamente más protegido. Restan 30 metros que son fundamentales para completar la protección de la defensa existente”, finalizó el funcionario provincial.
De esta manera, y con un 85 % de avance, la obra que desarrolla el Gobierno Provincial busca frenar la erosión provocada por la dinámica del río sobre la margen derecha del Río Colastiné en una de las curvas más pronunciadas que posee y que genera que las mayores profundizaciones se den al pie del terraplén, generando inestabilidad y poniendo en peligro la defensa.
Así continúan los trabajos
Desde la Secretaría de Recursos Hídricos explicaron que la intervención contempla la reconstrucción del talud mediante la colocación de enrocado, donde el tamaño de las piedras fue calculado para resistir las máximas solicitaciones de la corriente.
Esto se complementa con un sistema de defensa flexible hasta la cota 11, compuesto por geotextil no tejido y mantas de bloques de hormigón de 24 cm de espesor. Además, las tareas prevén la ejecución de un muro de hormigón colado in situ de 20 metros de longitud para reforzar aún más el terraplén.
Finalmente, se realizará la reconstrucción del talud superior, con suelo cohesivo compactado y cobertura vegetal, con la intención de controlar la erosión superficial y asegurar la estabilidad del sector.
Última etapa en Terraplén Garello
En cuanto a los avances, ya se completaron las tareas de reconstrucción del talud húmedo y la protección del lecho mediante la colocación de manta geotextil y bloques de hormigón en una extensión de 200 metros, alcanzando el centro del cauce. También se finalizó el dragado en la margen izquierda, con el objetivo de trasladar material hacia la margen derecha y regularizar el fondo del río en la zona.
Las obras de protección del Terraplén Garello, con una inversión santafesina que supera los 17.700 millones de pesos, tienen como objetivo detener el proceso erosivo generado por el Río Colastiné, que afectaba la estabilidad de la defensa. Esta intervención permitirá resguardar el área y garantizar condiciones de seguridad para Colastiné Norte y San José del Rincón.
La obra está a cargo de la Unión Transitoria de Empresas (UTE) conformada por las firmas Mundo Construcciones SA y Pentamar SA.