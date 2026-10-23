La política en foco

Michlig reconoció diferencias en Unidos por faltazo ante una ley sobre violencia de género

La Cámara de Senadores de Santa Fe logró dar media sanción sobre tablas y con el quórum justo una ley pedida por el Ejecutivo para un tema urgente: el aumento de los femicidios y las respuestas que hoy puede dar el estado. Pero hubo dudas (y costos internos) en el oficialismo. Define Diputados.