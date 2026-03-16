Acto en Córdoba

Abrazo con foto: Javier Milei se mostró con Manuel Adorni como gesto de respaldo

El presidente retomó la agenda local con un claro apoyo político hacia su jefe de Gabinete, en medio de la polémica por el viaje con su esposa a Nueva York en la comitiva oficial y un vuelo privado a Punta del Este que fueron judicializados.