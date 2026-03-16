Abrazo con foto: Javier Milei se mostró con Manuel Adorni como gesto de respaldo
El presidente retomó la agenda local con un claro apoyo político hacia su jefe de Gabinete, en medio de la polémica por el viaje con su esposa a Nueva York en la comitiva oficial y un vuelo privado a Punta del Este que fueron judicializados.
Milei se mostró con Adorni en Córdoba como gesto de apoyo ante las denuncias por los viajes con su esposa.
El presidente Javier Milei retomó la agenda local este lunes en Córdoba en la Bolsa de Comercio de Córdoba donde aprovechó para mostrarse junto a su jefe de Gabinete, Manuel Adorni, como gesto público de respaldo político en medio de denuncias por viajes junto a su esposa a Nueva York con la comitiva presidencial y a Punta del Este en un vuelo privado.
El mandatario también estuvo acompañado por su hermana, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. También estuvieron presentes el jefe de la Bolsa de Comercio de Córdoba, Manuel Tagle, y el expresidente del Banco Central y titular de la Fundación Ecosur, Guido Sandleris.
Javier Milei durante su discurso en la Bolsa de Comercio de Córdoba. Foto: Gentileza
En la mayor parte de su discurso, Milei defendió su gestión. Habló de una “gran oportunidad” para crecer y apuntó a su plan de reformas; también ironizó sobre las protestas en el Congreso y los operativos de seguridad.
Tras más de una hora de discurso, Milei no se refirió al hecho que involucró a su jefe de Ministros. Aun así, Adorni llegó junto al presidente a la sala y se fundieron en un abrazo al finalizar el acto, en una clara demostración simbólica de apoyo.
Revuelos por los viajes
La polémica con Adorni se disparó la semana pasada tras conocerse que Betina Angeletti viajó a Nueva York en el vuelo presidencial que llevó a la comitiva oficial, y se potenció con la difusión de un viaje privado a Punta del Este durante Carnaval.
En paralelo al impacto político, el tema escaló a la Justicia: una fiscal pidió a Presidencia el listado de pasajeros de la comitiva a Estados Unidos, en un expediente que investiga una presunta malversación. Además, se abrió otra línea por el vuelo a Punta del Este con su familia en carnaval, bajo la hipótesis de enriquecimiento ilícito.
Este domingo en una entrevista televisiva, Adorni dio su versión de los hechos. Pidió disculpas públicas por haber expresado que se estaba "deslomando" en Nueva York, aunque aclaró que lo sucedido "no configura un delito". En relación al viaje a Punta del Este, fue tajante al afirmar que la difusión del video fue “desde adentro” del Gobierno, aunque evitó dar nombres.
Defensa cerrada del gobierno
Antes de la foto en Córdoba, Milei ya había respaldado públicamente a Adorni en X con un mensaje en clave económica en el que habló de “costo marginal”. "Si supieran el concepto de costo marginal tendrían claro que muchas cosas que se dicen no tienen ni el más mínimo sentido. Pero como pocos economistas lo entienden de verdad y a otros rubros no les importa (ni lo captan) entonces ensucian. Ánimo...", escribió el presidente.
Manuel Adorni, Jefe de Gabinete, Secretario de Comunicación y Medios, Vocero Presidencial y Director de YPF.
Asimismo, la plana mayor de la administración libertaria salió a pronunciarse a través de sus cuentas oficiales en apoyo hacia Adorni. Entre varios ministros que se solidarizaron, la jefa de Capital Humano, Sandra Pettovello, publicó una foto con la frase "Siempre juntos" y el ministro de Economía, Luis Caputo, la replicó en las redes con la leyenda "Pero claro".
Asimismo, la Oficina de Respuesta Oficial del gobierno nacional desmintió la veracidad de una imagen que comenzó a circular en redes sociales en medio del escándalo. Calificó la fotografía que muestra a Adorni con Angeletti comprando productos en Prada como “creada burda y evidentemente con inteligencia artificial”— se ve al funcionario dentro de una tienda de artículos de lujo observando zapatos y carteras.
Las denuncias contra Adorni continúan por vías judiciales: una causa radicada en el fuero federal con medidas de prueba en marcha y una investigación administrativa paralela sobre ambos traslados.