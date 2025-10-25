En plena veda electoral

Milei participó de la cena del Consejo del JP Morgan junto a su CEO, Jamie Dimon

El Gobierno comunicó recientemente que JP Morgan colaborará con la Argentina en una recompra de deuda soberana en moneda extranjera, operación que contará con participación de organismos internacionales. El encuentro se realizó en el Museo Nacional de Arte Decorativo. El presidente estuvo acompañado por el ministro de Economía, Luis Caputo y el designado canciller Pablo Quirno.