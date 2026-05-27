#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
Agenda presidencial

Una por una: estas son las reuniones que Javier Milei tiene previstas para las próximas horas

El presidente argentino se reunirá el jueves y viernes con empresarios y referentes del sector privado. En tanto, paraticipará del Latam Economic Forum.

Algunas actividades presidenciales tienen horario a confirmar. Algunas actividades presidenciales tienen horario a confirmar.
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Por: 

Javier Milei se mantendrá activo las próximas 48 horas, ya que no solo participará del Latam Economic Forum este jueves sino que también tendrá dos reuniones en las que tratará de generar nuevas inversiones.

Reunión clave con Maurice Ostro para impulsar centros digitales

Es que este viernes a las 10 se encontrará en su despacho de la Casa Rosada con Maurice Ostro, un empresario y filántropo inglés que vive en Londres, que ya tuvo contacto con el Presidente y estaría interesado en invertir en centros digitales para el procesamiento de datos. Algo que no está confirmado todavía.

Mirá tambiénMilei redobla la apuesta económica más allá de internas y acusaciones

Dos horas más tarde, el jefe de Estado mantendrá un cónclave con representantes de la Cámara de Especialidades Medicinales (CEM). De acuerdo a la presentación en su página web, es una entidad que cuenta con “100 años de compromiso con la investigación y el desarrollo de medicamentos innovadores, seguros, eficaces y de calidad”.

Luis Caputo, ministro de Economía de Argentina.Luis Caputo abrirá el evento en el salón Goldcenter.

Previamente, funcionarios del oficialismo estarán en Parque Norte, salón Goldencenter, para exponer sobre las política públicas y económicas de a gestión libertaria. A partir de las 9 de este jueves, Luis Caputo, ministro Economía, abrirá el evento.

CEO of Argentina's energy company YPF Horacio Marin, takes part in a panel discussion at the IEFA Latam Forum in Buenos Aires, Argentina, March 17, 2026. REUTERS/Agustin Marcarian?Horacio Marin (YPF). Reuters

También estarán Horacio Marín (YPF), Marcelo Mindlin (Pampa Energía), entre otros referentes del sector público y privado. Desde la organización del foro recalcaron que la jornada “será 100% solidaria”: todo lo recaudado se destinará a causas sociales de La Fundación de Acción Social de Jabad y Cooperadora del Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez.

Discurso final de Milei: repaso de gestión y plan económico

Para cerrar la jornada, el jefe de Estado realizará un discurso de 45 a minutos a partir de las 12 del mediodía. Se espera que repase su gestión y brinde detalles del plan económico.

+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Sobre el Autor

#TEMAS:
Javier Milei
Luis Caputo
YPF
Reino Unido

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro