Javier Milei se mantendrá activo las próximas 48 horas, ya que no solo participará del Latam Economic Forum este jueves sino que también tendrá dos reuniones en las que tratará de generar nuevas inversiones.
Una por una: estas son las reuniones que Javier Milei tiene previstas para las próximas horas
El presidente argentino se reunirá el jueves y viernes con empresarios y referentes del sector privado. En tanto, paraticipará del Latam Economic Forum.
Reunión clave con Maurice Ostro para impulsar centros digitales
Es que este viernes a las 10 se encontrará en su despacho de la Casa Rosada con Maurice Ostro, un empresario y filántropo inglés que vive en Londres, que ya tuvo contacto con el Presidente y estaría interesado en invertir en centros digitales para el procesamiento de datos. Algo que no está confirmado todavía.
Dos horas más tarde, el jefe de Estado mantendrá un cónclave con representantes de la Cámara de Especialidades Medicinales (CEM). De acuerdo a la presentación en su página web, es una entidad que cuenta con “100 años de compromiso con la investigación y el desarrollo de medicamentos innovadores, seguros, eficaces y de calidad”.
Previamente, funcionarios del oficialismo estarán en Parque Norte, salón Goldencenter, para exponer sobre las política públicas y económicas de a gestión libertaria. A partir de las 9 de este jueves, Luis Caputo, ministro Economía, abrirá el evento.
También estarán Horacio Marín (YPF), Marcelo Mindlin (Pampa Energía), entre otros referentes del sector público y privado. Desde la organización del foro recalcaron que la jornada “será 100% solidaria”: todo lo recaudado se destinará a causas sociales de La Fundación de Acción Social de Jabad y Cooperadora del Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez.
Discurso final de Milei: repaso de gestión y plan económico
Para cerrar la jornada, el jefe de Estado realizará un discurso de 45 a minutos a partir de las 12 del mediodía. Se espera que repase su gestión y brinde detalles del plan económico.