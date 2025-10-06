Milei lanzó un nuevo spot de campaña con el lema “La Libertad Avanza o la Argentina retrocede”
El presidente difundió un nuevo video en sus redes sociales, con un tono electoral y apelando a la continuidad de su proyecto político. Con imágenes de Plaza de Mayo y un discurso centrado en el esfuerzo y las reformas, Javier Milei busca reforzar su narrativa de cambio y mantener movilizado a su electorado en todo el país.
Milei difundió un nuevo spot en redes con el lema “La Libertad Avanza o la Argentina retrocede”. Foto: Reuters
El presidente Javier Milei difundió este domingo un nuevo spot audiovisual en redes sociales bajo el sello de La Libertad Avanza. En 48 segundos, el mandatario retoma el eslogan que marcó su llegada al poder: “La Libertad Avanza o la Argentina retrocede”. La pieza combina primeros planos del jefe de Estado con imágenes de respaldo popular frente a la Casa Rosada.
El mensaje se dirige a todas las provincias del país y tiene un claro tono electoral, pese a que aún no se confirmó la fecha del próximo calendario de votaciones. “En el año 2023 los argentinos nos enfrentamos a un punto de inflexión y decidimos tomar el camino que cambie para siempre la historia de nuestro país”, comienza diciendo Milei.
Con el telón de fondo de la multitud reunida en Plaza de Mayo, el video intercala planos del mandatario saludando desde el balcón presidencial y caminando entre seguidores que intentan acercarse para estrecharle la mano o fotografiarse con él.
Un mensaje de continuidad y esfuerzo
A mitad del spot, Milei recalca que “desde que asumimos estamos haciendo lo que dijimos que íbamos a hacer”. En tono enfático, sostiene que el camino “es arduo, pero es el único camino posible para vivir mejor”. La frase resume el eje central del discurso libertario: el costo del ajuste como parte del proceso hacia una transformación estructural.
El cierre del spot muestra el logo violeta de La Libertad Avanza. Foto: Captura X.
“Sabemos que el camino es arduo, pero es el único camino posible para vivir mejor. Por eso tenemos que seguir avanzando, haciendo las reformas que faltan”, insiste el mandatario. Rodeado de escolares, subraya que “todos los demás caminos se intentaron y fracasaron”, apelando al contraste con los modelos políticos tradicionales.
El video, difundido en la red social X (ex Twitter), mantiene la estética característica de la comunicación oficial: colores violetas, música épica y un montaje ágil que combina tomas institucionales con imágenes espontáneas del presidente entre la gente.
“La libertad avanza o Argentina retrocede”
Hacia el cierre del mensaje, Milei mira de frente a cámara y pronuncia una de las frases más repetidas de su discurso público: “No aflojemos. Hagamos que el esfuerzo valga la pena. La libertad avanza o Argentina retrocede.” La secuencia concluye con una voz en off que invita a “votar por Milei votando por sus candidatos”.
El cierre del spot muestra el emblema del partido oficialista sobre un fondo violeta, acompañado por la consigna “Votá por la libertad. Avanza”. La elección del color y el tono del mensaje buscan reafirmar la identidad visual de La Libertad Avanza, proyectando la idea de un movimiento que trasciende la figura del presidente.
Javier Milei pasó por Santa Fe para apoyar a los postulantes libertarios.
Aunque no se mencionan fechas ni provincias específicas, el lanzamiento del spot coincide con los preparativos de las elecciones legislativas intermedias de 2025, en las que el oficialismo aspira a consolidar su presencia en el Congreso.
Desde la Casa Rosada evitaron confirmar si se trata del primer material de una nueva serie de piezas audiovisuales, pero fuentes cercanas al equipo de comunicación señalaron que el objetivo es “mantener vivo el vínculo con la gente” y reforzar la narrativa del cambio en marcha.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.