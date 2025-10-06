Nuevo mensaje político

Milei lanzó un nuevo spot de campaña con el lema “La Libertad Avanza o la Argentina retrocede”

El presidente difundió un nuevo video en sus redes sociales, con un tono electoral y apelando a la continuidad de su proyecto político. Con imágenes de Plaza de Mayo y un discurso centrado en el esfuerzo y las reformas, Javier Milei busca reforzar su narrativa de cambio y mantener movilizado a su electorado en todo el país.