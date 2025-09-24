#HOY:

Milei habla en vivo desde la Asamblea General de la ONU

El presidente de Argentina continúa con su agenda en Estados Unidos. Cómo sigue el miércoles

Javier Milei, presidente de Argentina. Crédito: REUTERS/Al Drago
 14:25
Por: 

Javier Milei, presidente de la Nación Argentina, habla este miércoles al mediodía desde la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Nueva York, Estados Unidos, alberga esta semana la 80° asamblea de la ONU, siendo desde las 12:45 horas de este 24 de septiembre el turno del argentino.

Asamblea de la ONU en vivo

Cómo sigue la agenda del martes

El vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmó que el presidente Javier Milei mantendrá este miércoles una reunión con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, en Washington.

Según precisó el portavoz en su cuenta oficial de la red social X, el encuentro se llevará a cabo a las 14:30 hora local (15:30 de Argentina), en el marco de la gira que el mandatario realiza por Estados Unidos junto a parte de su equipo económico y político.

El presidente Javier Milei y la representante del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva. GentilezaEl presidente Javier Milei y la representante del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva. Gentileza

La cita con Georgieva se da en un momento clave para la Argentina, que busca consolidar el cumplimiento de las metas del acuerdo con el FMI y avanzar en una nueva etapa de negociaciones para obtener respaldo financiero en medio de las tensiones económicas.

Argentina's President Javier Milei reacts while meeting with U.S. President Donald Trump during the 80th United Nations General Assembly, in New York City, New York, U.S., September 23, 2025. REUTERS/Al DragoJavier Milei, presidente de Argentina. Crédito: REUTERS/Al Drago

Milei ya había compartido distintos escenarios con la titular del Fondo en foros internacionales, aunque esta será la primera reunión formal de carácter bilateral desde su llegada a la Casa Rosada.

