El Gobierno nacional concretó este viernes una nueva reestructuración del gabinete con la publicación de dos decretos en el Boletín Oficial.
El Gobierno eliminó el Ministerio del Interior y oficializó a Adrián Ravier como vocero presidencial
A través de decretos publicados en el Boletín Oficial, el presidente Javier Milei avanzó con una nueva reforma de la estructura del Poder Ejecutivo. La Jefatura de Gabinete absorberá las funciones del ex Ministerio del Interior, mientras que se crearon las Secretarías de Vocería Presidencial y de Comunicación y Medios. Además, Adrián Ravier fue designado como nuevo vocero del Gobierno.
Las medidas incluyen la eliminación del Ministerio del Interior, la creación de nuevas áreas dependientes de la Presidencia de la Nación y la designación del economista Adrián Ravier como secretario de Vocería Presidencial.
Los cambios forman parte de una reorganización administrativa impulsada por el presidente Javier Milei, que redefine competencias dentro del Poder Ejecutivo y concentra nuevas funciones en la Jefatura de Gabinete.
La Jefatura de Gabinete absorbe las funciones del Ministerio del Interior
La principal modificación quedó establecida mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 571/2026, que introduce cambios en la Ley de Ministerios. La norma dispone la supresión del Ministerio del Interior y transfiere sus responsabilidades a la Jefatura de Gabinete de Ministros, encabezada por Diego Santilli.
Con esta reforma, el gabinete nacional queda conformado por la Jefatura de Gabinete y ocho ministerios: Relaciones Exteriores, Defensa, Economía, Justicia, Seguridad Nacional, Salud, Capital Humano y Desregulación y Transformación del Estado.
El decreto también establece que el jefe de Gabinete contará con la asistencia de dos nuevos funcionarios: un vicejefe de Gabinete y un vicejefe de Gabinete del Interior, quienes tendrán rango de secretario y podrán ejercer funciones delegadas por el titular del área.
En los fundamentos de la medida, el Poder Ejecutivo sostiene que la decisión responde a "razones de gestión" y busca optimizar el funcionamiento de la administración nacional mediante una reorganización de competencias.
La reforma también incorpora dos nuevas secretarías que dependerán directamente de la Presidencia de la Nación: la Secretaría de Vocería Presidencial y la Secretaría de Comunicación y Medios. Ambas se suman a las ya existentes Secretarías General, Legal y Técnica, de Inteligencia de Estado y de Cultura.
Además, el decreto establece que quienes estén al frente de las Secretarías General, Legal y Técnica, Inteligencia de Estado y Vocería Presidencial tendrán rango y jerarquía de ministro, reforzando el peso institucional de esos cargos dentro del organigrama del Gobierno.
Otro aspecto relevante de la reforma es la ampliación de las funciones de la Jefatura de Gabinete.
Entre las nuevas atribuciones figuran competencias vinculadas con la coordinación de las relaciones con las provincias, la política ambiental, el turismo, la ciencia y la tecnología, el deporte, la administración de empresas públicas, el acceso a la información pública y la coordinación de distintos programas nacionales, además de absorber todas las obligaciones y estructuras que pertenecían al Ministerio del Interior.
Ravier asume la vocería presidencial
En paralelo con la reforma institucional, el Gobierno oficializó mediante el Decreto 572/2026 la designación de Adrián Osvaldo Ravier como secretario de Vocería Presidencial. La decisión lleva la firma del presidente Javier Milei y del jefe de Gabinete, Diego Santilli.
Ravier es economista, docente universitario y referente de la escuela austríaca de economía. En las últimas semanas ya había comenzado a desempeñar funciones como portavoz del Ejecutivo, encabezando conferencias de prensa desde Casa Rosada tras la salida de Manuel Adorni del cargo.
Su nombramiento se enmarca en la nueva estrategia comunicacional del Gobierno, que separa las tareas de vocería de las vinculadas con la planificación de la comunicación institucional.
En ese esquema, la Secretaría de Vocería Presidencial tendrá la responsabilidad de transmitir la posición oficial del Ejecutivo, brindar información sobre las decisiones del Presidente y mantener el vínculo cotidiano con los medios de comunicación.
La nueva estructura se complementa con la creación de la Secretaría de Comunicación y Medios, también dependiente de la Presidencia, que tendrá a su cargo la planificación de las políticas de comunicación institucional del Gobierno. La creación de ambas áreas quedó incorporada en la modificación de la Ley de Ministerios.
La reorganización del gabinete representa uno de los cambios administrativos más importantes impulsados por el Gobierno desde el inicio de la gestión.
Con la eliminación del Ministerio del Interior, la ampliación de las atribuciones de la Jefatura de Gabinete y la creación de nuevas dependencias presidenciales, el Ejecutivo busca centralizar funciones y redefinir la estructura del Estado nacional.
Las medidas entraron en vigencia con su publicación en el Boletín Oficial y deberán ser remitidas al Congreso de la Nación para su tratamiento, tal como establece la normativa que regula los decretos de necesidad y urgencia