Reestructuración

El Gobierno eliminó el Ministerio del Interior y oficializó a Adrián Ravier como vocero presidencial

A través de decretos publicados en el Boletín Oficial, el presidente Javier Milei avanzó con una nueva reforma de la estructura del Poder Ejecutivo. La Jefatura de Gabinete absorberá las funciones del ex Ministerio del Interior, mientras que se crearon las Secretarías de Vocería Presidencial y de Comunicación y Medios. Además, Adrián Ravier fue designado como nuevo vocero del Gobierno.