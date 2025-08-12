Murió Carlos Ferraro, periodista y exgobernador de Jujuy

El exgobernador de Jujuy, Carlos Ferraro, murió este martes a los 72 años tras atravesar una grave enfermedad. Periodista de extensa trayectoria, escritor y conductor de programas televisivos, había llegado a la política como vicegobernador del peronista Guillermo Eugenio Snopek, a quien reemplazó en 1996 tras su muerte.
Ferraro asumió la gobernación el 24 de febrero de 1996, apenas tres meses después de iniciar el mandato como vice, para completar el período. Su gestión estuvo marcada por una profunda crisis política y social, con conflictividad gremial y divisiones internas en el Partido Justicialista.
En noviembre de 1998, ante la amenaza de un pedido de renuncia impulsado por legisladores opositores y del propio justicialismo, decidió dejar el cargo. El día de su salida se produjeron graves incidentes en los alrededores de la Casa de Gobierno, cuando manifestantes estatales intentaron impedir su retiro y el de su esposa.
Además de su rol político, Ferraro fue jefe de prensa en la Universidad Nacional de Jujuy, trabajó en varias redacciones locales y se destacó como conductor de programas televisivos.
